Avengers: Doomsday, Namor al centro di una battaglia mozzafiato nel nuovo leak

Tenoch Huerta farà ritorno nei panni di Namor e sarà protagonista di una battaglia spettacolare con tanto di tzunami incorporato, ma si profilano anche due importanti debutti nell'MCU in veste di suoi alleati.

In attesa dell'arrivo del trailer, previsto per il mese prossimo, i rumor e le anticipazioni su Avengers: Doomsday non si fermano. Da uno scooper arriva la descrizione di una spettacolare sequenza di battaglia che vede protagonista Namor, nuovamente interpretato da Tenoch Huerta.

Secondo l'insider James Mack, "i test di previsualizzazione e 3D Techvis" di Avengers: Doomsday avrebbero mostrato Namor in battaglia "nel bel mezzo di un enorme tsunami" che avrebbe causato lui stesso. Ma non finisce qui: al suo fianco farebbero la loro comparsa due aiutanti al debutto nell'MCU.

Robert Downey Jr. alla presentazione del cast di Avengers: Doomsday

Che cosa rivela la descrizione leak della scena di Avengers: Endgame

Dopo i colpi di scena anticipati nella descrizione del trailer di Avengers: Doomsday, anche le nuove anticipazioni, se confermate, risultano particolarmente gustose.

Secondo quanto riferito dallo scooper Mack, la scena della battaglia di Namor vedrà coinvolta anche una piovra gigante oltre all'esercito di Talokan, guidato dal personaggi di Tenoch Huerta. Una delle guerriere si dovrebbe chiamare Andromeda, proprio come il personaggio di Andromeda Attumasen, figlia illegittima di Attuma nei fumetti.

Ma ad attirare l'attenzione, nella scena, ci sarebbe un altro guerriero la cui descrizione farebbe pensare a Orka, personaggio dei fumetti tipicamente rappresentato come un cattivo che ricorda un'orca assassina. Questa versione, a quanto pare, presenterebbe delle "pinne", probabilmente al posto di un costume completo.

Come avverrà il ritorno di Namor in Avengers: Doomsday?

Se confermata questa e altre sequenze di questo tipo potrebbero fare la gioia dei fan Marvel che hanno apprezzato la presenza di Namor in Black Panther: Wakanda Forever, ma come sostiene Comicbookmovie.com "i Russo sembrano pronti a dare un tocco ancora più maestoso all'Atlantideo coinvolto nella guerra contro il Dottor Destino".

Parlando del ritorno del suo personaggio nell'MCU, Tenoch Huerta l'ha definito "sorprendente e fantastico", spiegando che le dinamiche sul set sono state molto diverse da quelle di Black Panther: Wakanda Forever, dove Namor era l'antagonista principale del film. "Ci sono una ventina di personaggi coinvolti nella storia. Il che significa che ognuno di noi avrà ruoli più ridotti perché deve esserci spazio per tutti i personaggi e tutti gli universi".

Huerta ha poi descritto il suo ritorno in Avengers: Doomsday definendolo "più semplice sia in termini di tempo che di energia" e non ha risparmiato lodi per la collega Vanessa Kirby, interprete di Sue Storm ne I Fantastici 4: Gli inizi come una "collaboratrice fantastica e spettacolare". Nei fumetti, Namor e Sue condividono una storia molto speciale che, a quanto pare, potrebbe essere ripresa anche in Doomsday.