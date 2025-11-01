Avengers: Doomsday, la descrizione del trailer rivela un colpo di scena inaspettato su Dottor Destino

Nelle ultime ore è trapelata online una possibile descrizione del primo trailer del crossover Marvel che dovrebbe debuttare insieme alle copie in sala di Avatar: Fuoco e Cenere il prossimo dicembre

Avengers: Doomsday non arriverà nelle sale fino al dicembre 2026, ma il primo trailer del film dovrebbe essere pubblicato già prima della fine dell'anno. Secondo Film Threat, il trailer sarà allegato alle copie di Avatar: Fuoco e Cenere e il canale YouTube ha persino condiviso una possibile descrizione del filmato.

Anche se è bene prendere queste informazioni con la dovuta cautela, sono stati rivelati alcuni dettagli su ciò che vedremo nel teaser, compresi un grande colpo di scena legato al Dottor Destino e un accenno al fatto che l'interpretazione di Robert Downey Jr. del personaggio sarà molto diversa da quanto ci si potesse aspettare (in senso positivo, fortunatamente).

"La persona che lo ha visto ha detto: 'Non è ancora finito', ma è rimasta sorpresa dalla quantità di scene che mostravano Destino in azione... questo non è un semplice teaser trailer", ha affermato Chris Gore. "Non vedrete solo un'anteprima di Destino, lo vedrete davvero in azione".

Robert Downey Jr. in un artowrk nei panni del Dottor Destino

Il Dottor Destino come Darth Vader in Avengers: Doomsday?

"Il modo in cui il personaggio è stato descritto, secondo l'interpretazione di Downey, richiama i classici mostri della Universal o film come Il fantasma dell'opera. È una figura tragica, e parte di questa tragicità è legata alla sua armatura... Destino deve indossarla perché ha un corpo distrutto", ha continuato. "È sfregiato. Downey è andato completamente nella direzione del 'mostro della Universal'. Ha bisogno dell'armatura per poter sopravvivere".

Nonostante qualcuno abbia definito la scelta di mostrare così tanto del personaggio una mossa "disperata" (anche se potremmo dire che è un modo intelligente per abituare il pubblico e i fan alla nuova interpretazione del personaggio), il conduttore ha aggiunto: "Da quello che ho sentito, penso che i fan saranno entusiasti".

Interessante anche il contributo dei conduttori di The Hot Mic, Jeff Sneider e John Rocha, che hanno paragonato Destino a Darth Vader, suggerendo che sarà una figura tragica, segnata dalla perdita del suo pianeta e della donna amata.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Destino non avrà alcun legame con I Fantastici 4?

Potremmo quindi trovarci di fronte a un Dottor Destino orribilmente sfigurato a seguito della distruzione del suo mondo, e non a causa di un esperimento scientifico volto a salvare sua madre dall'Inferno, come accadeva invece nei fumetti. Questo significa che Victor non incolperà più Reed Richards per l'incidente che lo ha deturpato? E questo nuovo Destino avrà comunque un passato legato ai Fantastici Quattro? Per ora, tutto ciò resta da vedere.

In ogni caso, un Dottor Destino mostruoso e tragico è in gran parte coerente con la rappresentazione del personaggio nei fumetti e lascia intendere che Robert Downey Jr. abbia creato una versione complessa e sfaccettata, capace di metterlo alla prova come attore. È stato un magnifico Tony Stark, ma dopo la vittoria dell'Oscar per Oppenheimer, potremmo trovarci davanti a qualcosa di davvero speciale anche in questa nuova interpretazione.