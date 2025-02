Avengers: Doomsday e Secret Wars, confermato il ritorno di Letitia Wright nei panni di Shuri?

Tra le indiscrezioni secondo le quali la Marvel starebbe per scegliere un nuovo interprete per il ruolo di T'Challa in vista di Black Panther 3, ora potremmo avere la conferma che l'attuale Pantera Nera del MCU tornerà per il prossimo grande evento dello studio.

Secondo il noto insider Daniel Richtman, non proprio una garanzia dobbiamo dirlo, Letitia Wright riprenderà il ruolo di Shuri sia in Avengers: Doomsday che in Avengers: Secret Wars, i due crossover in uscita nelle sale nel 2026 e 2027 rispettivamente.

Non si tratterebbe esattamente di una grande sorpresa (dopotutto ci aspettiamo che quasi tutti i personaggi principali compaiano in uno o in entrambi i film), ma sono circolate voci di un ruolo per il nuovo T'Challa in Doomsday, quindi sarà interessante vedere se Shuri avrà una parte significativa nella storia o se si presenterà semplicemente per passare il mantello di protettore del Wakanda a suo nipote.

Un nuovo T'Challa per il Marvel Cinematic Universe?

Black Panther: Wakanda Forever, una sequenza del film

Alla fine di Black Panther: Wakanda Forever, Shuri incontra il figlio che T'Challa ha avuto con Nakia (Lupita Nyong'o) e finalmente si concede di smettere di piangere la morte del fratello bruciando le sue vesti funebri.

Black Panther: Wakanda Forever, Danai Gurira, Letitia Wright in una scena

A Wright era stato chiesto se fosse plausibile vedere Shuri in uno dei prossimi film degli Avengers e/o in Black Panther 3. Facendo una pausa per scegliere con cura le parole, l'attrice ha risposto: "Vorrei poter continuare con Shuri. È uno dei miei personaggi preferiti, una tale benedizione, onestamente, non scherzo. Sono così grata per quel ruolo". Dopodiché, ha aggiunto con un sorriso: "Ci sono molte cose in arrivo".

Un terzo film su Black Panther non è ancora stato ufficialmente autorizzato, ma Nate Moore della Marvel ha confermato che il progetto è in fase di pianificazione e che il regista Ryan Coogler tornerà al timone, quindi diremmo che è solo una questione di tempo prima di un annuncio. Inoltre, Denzel Washington sarà nel cast facendo il suo esordio in un film Marvel e in un cinecomic in generale.