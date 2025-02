Black Panther 3: il produttore fa chiarezza sul casting del nuovo T'Challa

Le voci intorno al terzo capitolo di Black Panther circolano da diverso tempo e dopo le dichiarazioni di Denzel Washington, che ha raccontato del ruolo che Ryan Coogler avrebbe scritto per lui ora si è tornati a parlare di T'Challa.

Marvel infatti sarebbe intenzionata a riassegnare il ruolo dopo la scomparsa di Chadwick Boseman, e sugli ultimi rumor si è espresso il produttore Nate Moore per fare un po' di chiarezza.

Un nuovo attore per T'Challa

"Onestamente, è ancora molto presto" ammette Moore "Abbiamo avuto un paio di conversazioni con Ryan Coogler, il nostro regista che tornerà ma sta ancora finendo il suo film".

Primo piano di Chadwick Boseman in Black Panther

A domanda diretta sul possibile recast di T'Challa, Nate Moore ha risposto:"Non sappiamo ancora quale sarà la storia, quindi non posso dirvi se siamo aperti o meno a riassegnare il ruolo. Sicuramente, non era la nostra intenzione per Wakanda Forever. Non dirò mai la parola 'mai' a nulla ma è troppo presto per parlare di queste cose. Dobbiamo prima capire quale sarà la storia".

La gaffe di Denzel Washington

Nate Moore ha commentato anche la frase di Denzel Washington che assicurava un suo coinvolgimento in Black Panther 3. Parole che hanno preso alla sprovvista e stupito sia Moore che Ryan Coogler.

"Quando abbiamo visto quella notizia so che Ryan si è chiesto cosa stesse dicendo. Sarebbe una fortuna incredibile avere Denzel nell'MCU. Ma finché non capiremo di cosa parla il film, nulla è garantito. Ma se mi chiedete se mi piacerebbe avere Denzel in Black Panther 3, ovviamente sì. Quell'uomo è una leggenda".

Chadwick Boseman con Anthony Mackie e Chris Evans in Civil War

Chadwick Boseman ha interpretato Re T'Challa nel primo film, Black Panther, diretto da Ryan Coogler e uscito nel 2018.