Black Panther 3, Denzel Washington nel film Marvel: "Sarà uno degli ultimi della mia carriera"

Denzel Washington ha rivelato in agosto che "ci sono pochissimi film" che gli restano da fare in questa fase della sua carriera, ma ha anche potuto rivelare che Black Panther 3 sarà uno di questi.

Parlando ai microfoni di Today, durante il press tour per Il Gladiatore II, Washington ha detto che il regista Ryan Coogler sta scrivendo un ruolo appositamente per lui nel terzo film del franchise Marvel. Sarà uno degli ultimi film di Washington, insieme a un nuovo progetto di Steve McQueen e a un adattamento cinematografico dell'Otello di Shakespeare.

"Per me si tratta dei registi. Soprattutto a questo punto della mia carriera, mi interessa lavorare solo con i migliori", ha dichiarato Washington. "Non so quanti altri film farò. Probabilmente non molti. Voglio fare cose che non ho mai fatto prima".

Il Gladiatore II: Denzel Washington nel film

"Ho interpretato Otello a 22 anni. Sto per interpretare nuovamente Otello a 70 anni", ha continuato, riferendosi alla piece con Jake Gyllenhaal che debutterà a Broadway nel febbraio 2025. "Dopo di che, interpreterò Annibale. Poi ho parlato con Steve McQueen di un film e Ryan Coogler sta scrivendo una parte per me nel prossimo Black Panther. Dopo di che, farò il film su Otello e anche Re Lear. Dopodiché, andrò in pensione".

Denzel Washington accenna al ritiro dopo Il Gladiatore 2 di Ridley Scott: "Restano pochissimi film"

Mentre il progetto di Steve McQueen rimane avvolto nel mistero, Netflix ha già annunciato il film di guerra di Antoine Fuqua, che vedrà Washington nei panni dell'antico generale cartaginese Annibale. Per quanto riguarda Black Panther 3, la Marvel non ha ancora annunciato ufficialmente il sequel, ma i fan si aspettano il terzo capitolo diretto ancora da Coogler visto il successo del franchise.

Il coinvolgimento di Washington nel terzo film sarebbe come una chiusura del cerchio. Prima della sua morte nel 2020, la star originale del franchise, Chadwick Boseman, aveva rivelato che Washington gli pagò la scuola di recitazione un'estate e così: "Non ci sarebbe nessun Black Panther senza Denzel Washington". Su queste pagine potete leggere, nel frattempo, la nostra recensione de Il Gladiatore II.