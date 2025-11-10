Avengers: Doomsday, uno scoop svela il piano per Dottor Destino inizialmente pensato per Kang?

Dopo aver fatto la conoscenza di Colui che Rimane, una variante di Kang che aveva sconfitto le sue varianti e posto fine alla Guerra Multiversale creando una singolare Linea Temporale Sacra, nella serie Marvel Loki, il villain è stato cancellato dai piani dello studio in seguito alle vicissitudini legali del suo interprete Jonathan Majors. Ma secondo un nuovo scoop i piani per Kang sarebbero stati "riciclati" per il Dottor Destino di Robert Downey Jr.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, in Avengers: Doosmday vedremo numerose varianti del Dottor Destino. Una di esse sarà addirittura una donna. Quindi al posto del preannunciato Consiglio dei Kang sarebbe in arrivo il Consiglio dei Destino, naturalmente se la voce troverà conferma.

Ciò che però non sappiamo è se le Varianti di Destino lavoreranno di comune accordo o se diventeranno un ostacolo che Victor Von Doom dovrà combattere ed eliminare. Richtman ha però insistito sottolineare che Destino, in Avengers: Doomsday, sarà impegnato in una missione di vendetta. Contro chi o cosa?

Robert Downey Jr. annuncia il ritorno nei panni di Victor Van Doom

La missione del Dottor Destino: che cosa sappiamo finora

All'inizio di quest'anno, al regista Anthony Russo è stato chiesto di spiegare il ritorno di Robert Downey Jr. nell'MCU nei panni di Destino dopo aver interpretato Iron Man.

"Non possiamo spiegarlo perché fa parte della storia", ha detto Russo. "Ma non c'è nessun altro al mondo che potrebbe interpretare questo personaggio nel modo in cui sta per farlo lui."

La descrizione del trailer di Avengers: Doomsday trapelata in rete ha rivelato rivela un colpo di scena inaspettato su Dottor Destino, ma al momento siamo ancora nel regno degli spoiler visto che da parte di Marvel regna il massimo riserbo per cercare di preservare le sorprese per i fan che accorreranno al cinema.

Avengers: Doomsday, il volto di Destino sfigurato nei fumetti Marvel

Quel che è certo è che Avengers: Doomsday avrà su super cast da urlo. Accanto a Downey già confermata la partecipazione di Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen e Lewis Pullman, tutti al loro debutto nel franchise di Avengers in questo film. Confermato anche il ritorno dei Fantastici Quattro Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn dopo il debutto ne I Fantastici 4: Gli Inizi, e delle star degli X-Men Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden e Channing Tatum nei panni di Gambit.

Secondo quanto riportato dagli addetti ai lavori, dovrebbero apparire anche Chris Evans, Hayley Atwell e Ryan Reynolds, di nuovo nei panni di Deadpool.

I fratelli Russo dirigono il film da una sceneggiatura di Stephen McFeely, con cui hanno già collaborato per i franchise di Avengers e Captain America. Tra gli autori anche Michael Waldron, già autore di Loki e Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Avengers: Doomsday uscirà nei cinema il 18 dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars seguirà il 17 dicembre 2027.