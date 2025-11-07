Avengers: Doomsday, spoilerato il motivo del ritorno di Captain America nel MCU?

Il Cap interpretato da Chris Evans tornerà nel prossimo atteso film sui Vendicatori e adesso sappiamo anche quale sarà il motivo di questa sua incursione nel Marvel Cinematic Universe dopo il ritiro

Sembra che alla fine i rumor sul ritorno di Chris Evans in Avengers: Doomsday non fosse un'ipotesi così tanto azzardata.

C'è molta curiosità intorno al nuovo crossover sui Vendicatori e, nonostante le numerose voci e persino qualche indiscrezione, i Marvel Studios e i fratelli Russo sono riusciti a mantenere segreti i dettagli più importanti del film, ma oggi potrebbe esserne trapelato uno importante che riguarda proprio il personaggio di Evans.

L'ultima volta che abbiamo visto Steve Rogers è stato in Avengers: Endgame, quando nel suo viaggio per riportare le Gemme dell'Infinito nella loro collocazione temporale originale decideva di rimanere nel passato per vivere la sua vita insieme al suo grande amore Peggy Carter.

Avengers: Endgame, Captain America in lacrime

Steve Rogers dovrà rimediare ai danni causati nel Multiverso?

Ora, sembra che siano state scoperte alcune foto di Avengers: Doomsday. Al momento della stesura di questo articolo non sono ancora state pubblicate sui social media, ma una delle persone che ha divulgato le immagini dal set di Daredevil: Rinascita ha rivelato di aver visto il nuovo costume di Capitan America indossato da Chris Evans (non è lo stesso che ha indossato in Endgame), con Steve Rogers che brandisce Mjolnir.

Questo dà credito alle teorie secondo cui Cap verrà strappato dal suo tempo, dopo aver viaggiato nel passato per riportare le Gemme dell'Infinito (e Mjolnir) al loro giusto posto nella linea temporale. Tuttavia, il danno che potrebbe aver causato al Multiverso ottenendo il suo lieto fine con Peggy Carter potrebbe essere incommensurabile.

A questo punto non ci rimane che attendere una conferma dei Marvel Studios sui prossimi nomi del cast di Avengers: Doomsday che devono ancora essere annunciati ufficialmente, dato che sia Evans che Hayley Atwell o altri come ad esempio Ryan Reynolds e Hugh Jackman non fanno attualmente parte del cast del crossover.

Robert Downey Jr. in un artowrk nei panni del Dottor Destino

Marvel sta preparando varie versioni del trailer di Avengers: Doomsday?

Le voci sono concordi nell'indicare l'uscita del trailer del crossover sui Vendicatori in coppia con la proiezione di Avatar: Fuoco e Cenere nei cinema. A quanto pare, però, i Marvel Studios avrebbero pronte diverse versioni del trailer e non avrebbero ancora deciso quale lanciare.

Ha fatto scalpore la descrizione del trailer di Avengers: Doomsday contenente, tra l'altro, un colpo di scena inaspettato su Dottor Destino, ma secondo l'insider Kristian Harloff non è detto che sia quella la versione del trailer che debutterà nei cinema.