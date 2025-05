Avengers: Doomsday, rumor svela i piani di Dottor Destino per gli Avengers, i Fantastici Quattro e gli X-Men

Una nuova indiscrezione su Avengers: Doomsday, attualmente in lavorazione, avrebbe svelato i piani del villain di Robert Downey Jr. per gli Avengers, i Fantastici Quattro e gli X-Men quando farà la sua comparsa nell'MCU l'anno prossimo.

Mentre sono in corso in Inghilterra le riprese di Avengers: Doomsday i fan dei fumetti Marvel si chiedono come il nuovo villan Victor Van Doom, interpretato dalla star Robert Downey Jr., riuscirà tenere a bada tre team di supereroi che convergeranno nella pellicola: Avengers, Fantastici Quattro e X-Men. Una risposta, da prendere naturalmente con le molle, ce la potrebbe aver fornita l'insider QuidVacuo.

Secondo un report diffuso dall'insider, il Dottor Destino verrà mostrato "mentre orchestra il conflitto tra Vendicatori e Mutanti come parte di un piano più ambizioso".

Il sito aggiunge che "Destino userà i Vendicatori come strumento per affrontare i Mutanti e indebolire entrambe le fazioni. Il suo obiettivo finale sarebbe quello di ottenere l'accesso a una fonte di energia in grado di far rivivere il suo universo distrutto".

Con i Fantastici Quattro apparentemente alleati con gli Eroi più Potenti della Terra (Alan Cumming si è lasciato sfuggire un importante spoiler secondo cui Nightcrawler combatterà contro Mister Fantastic), sembra che la Prima Famiglia Marvel si scontrerà anche con gli Uncanny X-Men.

Robert Downey jr. svela il ritorno nei panni di Dottor Destino

Dottor Destino ordisce i suoi piani condizionando il futuro dell'MCU

Per approfondire cosa ci riserva il futuro dell'MCU possiamo partire dalla recensione di Thunderbolts. Il cinecomic si conclude con la navetta dei Fantastici Quattro che si dirige verso Terra-616, dando origine a teorie secondo cui il loro mondo verrà distrutto alla fine de I Fantastici 4: Gli Inizi. Se il Dottor Destino proviene dalla stessa realtà - e dovrebbe - allora è quasi certamente quello il mondo che sta cercando di ripristinare. Non ci resta che aspettare e vedere.

I Fantastici 4

Commentando il ritorno nell'MCU dopo la morte di Tony Stark, Robert Downey Jr. ha svelato: "Io e Susan eravamo seduti con Kevin Feige e lui ha detto, 'Continuo a pensarci, se tornassi...' e Susan ha risposto, 'Aspetta, aspetta, tornassi come cosa?'. E Kevin, un pensatore creativo molto sofisticato, ha tirato fuori Victor Von Doom. Ho cercato informazioni su questo personaggio e ho pensato, 'Wow'. Più tardi, Kevin ha detto, 'Facciamo in modo che Victor Von Doom sia perfetto. Facciamolo bene'".

Con Thunderbolts in testa al botteghino, il prossimo appuntamento con Marvel è previsto per il 23 luglio, data di uscita italiana de I Fantastici 4: Gli Inizi.