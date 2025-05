Avengers: Doomsday, Alan Cumming si è lasciato sfuggire un importante spoiler?

Alan Cumming riprenderà il ruolo di Nightcrawler in occasione del film Avengers: Doomsday e, in un'intervista, sembra aver rivelato un'importante anticipazione.

Alan Cumming potrebbe avere rivelato un importante spoiler su Avengers: Doomsday, il film Marvel di cui sono in corso le riprese.

L'attore riprenderà nel progetto diretto dai fratelli Russo la parte di Nightcrawler, già interpretata nei film degli X-Men, e i fan dovranno attendere il mese di maggio 2026 per vederlo in azione.

Il commento della star

In un'intervista rilasciata a Buzzfeed UK, Alan Cumming ha parlato del suo ritorno nel mondo dei fumetti grazie al coinvolgimento di Nightcrawler in Avengers: Doomsday.

Una foto di Alan Cumming

L'attore potrebbe quindi essersi lasciato sfuggire un importante spoiler dichiarando: "Ieri stavo imparando gli stunt per una scena d'azione e stavo semplicemente pensando: 'Ho 60 anni. 23 anni fa ho interpretato quel supereroe'. Ero già vecchio per un supereroe già allora. E ora sono tornato a farlo. E, per me, quello è esilarante".

Alan ha poi proseguito: "Sto imparando in un certo senso questi scontri e dico: 'Cosa? Con con chi sto lottando?'. E mi hanno detto: 'Stai colpendo Pedro Pascal sulla testa', o qualcosa di simile".

La star potrebbe quindi aver rivelato che nel film dei fratelli Russo si assisterà a una scena d'azione che vede coinvolti Nightcrawler, che può teletrasportarsi, e Mister Fantastic, il cui corpo è elastico.

Pascal debutterà nel MCU con la parte di Reed Richards, ovvero Mister Fantastic, nel film I Fantastici 4: Gli Inizi, in arrivo a luglio nelle sale di tutto il mondo.

Il cast del film dei fratelli Russo

Bisognerà invece attendere un anno prima di vedere Avengers: Doomsday sul grande schermo. Il cast, non ancora completo, rivelato dalla Marvel comprende: Robert Downey Jr. (Doctor Doom), Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Captain America), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Black Panther), Ebon Moss-Bachrach (Thing), Kelsey Grammer (Beast), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M'Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Professor X), Ian McKellen (Magneto), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclops) e Channing Tatum (Gambit).