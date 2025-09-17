Avengers: Doomsday, il ritorno di Elizabeth Olsen potrebbe essere molto diverso da quello che pensiamo

Elizabeth Olsen, celebre per il ruolo di Scarlet Witch nell'Universo Cinematografico Marvel (MCU), potrebbe fare il suo ritorno in maniera sorprendente con un arco narrativo che collegherebbe il personaggio di Wanda a una delle storie fondamentali degli X-Men.

L'ultima apparizione di Olsen nei panni di Wanda Maximoff risale a Doctor Strange nel Multiverso della Follia del 2022. Da allora, l'attrice ha partecipato anche a progetti come Marvel Zombies, doppiando una versione "non morta" del suo personaggio.

Allo stesso tempo, si fanno sempre più insistenti le voci che la vedrebbero nel cast di Avengers: Doomsday, anche se finora non c'è stata alcuna conferma ufficiale. Secondo alcune fonti, in particolare Alex Perez di Cosmic Circus, il ritorno di Wanda potrebbe coinvolgere una sua variante proveniente dall'universo degli X-Men.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen in un'immagine dal teaser trailer

Verrà esplorato il rapporto tra Wanda e Magneto?

In Avengers: Doomsday, si vocifera che questa variante viva in un mondo dove Magneto ha finalmente realizzato la sua visione su Genosha, instaurando una sorta di "famiglia reale" con Wanda, suo padre Erik, Pietro e Polaris.

Una delle linee narrative più interessanti che emergono da questo rumor è il rapporto padre-figlia tra Erik (Magneto) e Wanda, che potrebbe diventare un elemento centrale. Perez afferma che l'idea di introdurre questa dinamica è stata considerata sin dal film di Sam Raimi e in Deadpool & Wolverine, anche se finora non è stata sviluppata in modo convincente perché si temeva potesse distogliere troppo l'attenzione dalla trama principale.

Ovviamente, non avremo notizie certe fino all'uscita di Avengers: Doomsday nelle sale cinematografiche, prevista per il 18 dicembre 2026. La seconda parte di questo dittico già annunciato, Avengers: Secret Wars, arriverà al cinema l'anno successivo, il 17 dicembre 2027.

Elizabeth Olsen nella scena post credits di WandaVision.

Scarlet Witch nel Marvel Cinematic Universe, dove eravamo rimasti?

Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Wanda è diventata una delle figure più complesse dell'MCU. In WandaVision l'abbiamo vista affrontare il dolore per la perdita di Visione creando, senza rendersene conto, una realtà parallela in cui vive una vita familiare perfetta con lui e con due figli immaginari. Questo l'ha portata a scontrarsi con Agatha Harkness e, alla fine, a rinunciare al mondo che aveva costruito. Isolata, inizia però a studiare il Darkhold, il libro della magia oscura, lasciando intuire un lato più pericoloso e oscuro del suo potere.

Questa evoluzione trova il suo culmine in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dove Wanda diventa l'antagonista principale: ossessionata dall'idea di ritrovare i suoi figli in un altro universo, perseguita America Chavez e affronta persino gli Illuminati. Corrotta dal Darkhold, appare inarrestabile finché il confronto con i bambini non le mostra l'orrore in cui si è trasformata. In un gesto finale, distrugge il Darkhold in tutti i mondi e fa crollare su di sé il Monte Wundagore, in quello che sembra un sacrificio definitivo. Ma la sua morte non è mai stata mostrata davvero, e questo ha lasciato aperta la possibilità di un ritorno di Scarlet Witch nel futuro del Marvel Cinematic Universe.