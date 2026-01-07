Avengers: Doomsday, il quarto teaser sarà ambientato in una "location chiave" per la Saga del Multiverso

Pubblicato ufficialmente anche il terzo promo di Avengers: Doomsday, dedicato agli X-Men, l'attenzione si concentra ora sul quarto teaser, che potrebbe anticipare una location chiave per la Saga del Multiverso.

Dopo aver rivelato il ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers, la svolta drammatica di Thor e l'ingresso degli X-Men nell'MCU (in una versione fedelissima ai fumetti secondo il primo sguardo), i leak hanno anticipato che al centro del quarto teaser ci sarà un breve incontro tra i Wakandani e i Fantastici Quattro.

Tuttavia, oltre ai nuovi costumi, alla conferma che M'Baku è ora il re del Wakanda, al ritorno di Namor e all'apparizione a sorpresa della Cosa, è la location in cui l'incontro è ambientato a rivelarsi particolarmente intrigante.

Chris Evans di nuovo nei panni di Steve Rogers in una scena del primo teaser

Dove si svolge l'incontro tra wakandiani e Fantastici Quattro?

Secondo i rumor l'incontro si dovrebbe svolgere in The Void. A suggerirlo sarebbe l'ambientazione spoglia e desertica. Tra l'altro non è difficile immaginare che la discarica di realtà e varianti temporali introdotta dalla serie Loki giocherà sicuramente un ruolo chiave in Avengers: Doomsday con le sue Varianti al seguito.

Ma il leak parla anche di un oceano sembra essersi prosciugato, lasciando intravedere architetture che potrebbero essere di origine wakandiana. Naturalmente la bassa qualità del teaser leaked impedisce di formulare ipotesi certe quindi per avere la certezza dovremo attendere la pubblicazione ufficiale del teaser che non dovrebbe tardare.

Resta inoltre da chiarire il motivo dell'incontro tra Shuri, M'Baku, Namor e La Cosa. Perché i personaggi che vivono in luoghi completamente diversi si riuniscono? Forse è giunto il momento di vedere insieme in live action Black Panther e i Fantastici Quattro? Inoltre, come scrive Comincbookmovie.com, "se questo è The Void, potrebbe essere il luogo in cui incontreremo la presunta Variante di T'Challa che debutterà in questo film"? A questi quesiti risponderà il lancio del nuovo teaser, che seguirà il primo di Avengers: Doomsday dedicato agli X-Men.

Avengers: Doomsday uscirà nei cinema a dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars seguirà a dicembre 2027.