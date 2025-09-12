Avengers: Doomsday, il primo sguardo ufficiale al Dottor Destino di Robert Downey Jr. arriva... dalla Cina

A svelare il primo sguardo dettagliato al costume del Dottor Destino di Robert Downey Jr. in Avengers: Doomsday non è il solito informatissimo scooper americano, bensì un breve video che arriva dall'Oriente. Con più precisione, dal Walt Disney Studios Marketing Expo a Shanghai, dove uno spettacolo di luci a tema Marvel avrebbe fornito qualche gustosa anticipazione offrendo un primo sguardo a Victor von Doom e ad alcuni loghi dei team che si confronteranno nel cinecomic.

Analizzando il video diffuso da Culture Crave, l'immagine di Victor Van Doom proiettata col gioco di luci appare molto vicina al look che il personaggio ha nei fumetti Marvel. I guanti, la cotta di maglia e la cintura sembrano essere presi di peso dall'iconografia dei fumetti. I fratelli Russo sembrerebbero dunque essersi ispirarsi all'aspetto del cattivo nelle serie di Jonathan Hickman Avengers e New Avengers, culminate con Secret Wars).

Vediamo anche alcuni simboli ispirati alla magia sulle spalle del costume e sul busto, e alcuni dettagli più raffinati sulla maschera di Destino. Il breve video offre anche un assaggio dei poteri del villain Marvel visti nei fumetti, mostrandolo in cima al suo trono.

Che cosa ci aspetta in Avengers: Doomsday

Le riprese del nuovo capitolo della saga dei Vendicatori in arrivo al cinema nel 2026 sono ancora in corso, anche se molte star hanno annunciato la fine del loro impegno sul set sui loro account social media.

Svelando le loro fonti d'ispirazione per Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, i Russo hanno dichiarato a Comicbookmovie.com: "Creiamo sempre la nostra versione della storia. Quindi usiamo i fumetti come libera ispirazione. Siamo cresciuto con la serie originale, che ci ha fatto appassionare ai fumetti Marvel. Anche la serie di Hickman è fantastica, pur essendo molto diverse l'una dall'altra sotto molti aspetti, quindi trarremo ispirazione da entrambe."

I Russo dirigeranno una sceneggiatura firmata con Stephen McFeely, con cui hanno già collaborato per le serie su Avengers e Captain America, e con Michael Waldron, già autore di Loki e Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Avengers: Doomsday uscirà nei cinema il 18 dicembre 2026, mentre l'uscita di Avengers: Secret Wars è prevista per il 17 dicembre 2027.