Avengers: Doomsday, le voci sui teaser 3 e 4 smentite da un nuovo sorprendente rumor

Dopo il promo su Steve Rogers sappiamo già che il secondo teaser si concentrerà su Thor, ma chi saranno i protagonisti del terzo e quarto trailer?

Guerra di spoiler nell'MCU. La strategia di marketing dei Marvel Studio riguardo al lancio del quattro teaser trailer di Avengers: Doomsday ha centrato il bersaglio perché sui social media non si parla d'altro. E se i primi due teaser sono stati ampiamenti spoilerati prima della loro pubblicazione ufficiale, le voci sul terzo e quarto teaser sono più contrastanti.

Dopo i teaser incentrati sul ritorno di Steve Rogers e su Thor, gli altri due promo avrebbero dovuto essere dedicati, rispettivamente, a Loki (Tom Hiddleston) e Dottor Destino (Robert Downey Jr.). Si vocifera, inoltre, di un quinto trailer completo che avrebbe dovuto essere lanciato dopo l'uscita dei quattro teaser, sempre in coppia con Avatar: Fuoco e Cenere.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler sui nuovi teaser di Avengers: Doomsday non proseguire nella lettura di questa news

Robert Downey Jr. tiene in mano la maschera di Destino

Il contenuto dei teaser 3 e 4 è stato rivelato?

Una nuova voce smentisce le teorie precedenti sui due prossimi teaser di Doomsday in uscita nelle prossime settimane. Secondo quanto anticipato dallo scooper Jeff Sneider nel nuovo episodio del podcast The Hot Mic, il terzo teaser si concentrerà sui personaggi degli X-Men mentre il quarto capitolo sarà dedicato ai Fantastici Quattro e ai Wakandani.

Niente Destino dunque? Potremmo comunque intravedere il personaggio in uno di questi promo, ma per Sneider i Marvel Studios intendono tenere il villain nascosto il più a lungo possibile.

Questa voce confermerebbe i precedenti rumor secondo cui Marvel avrebbe realizzato varie versioni dei teaser trailer cancellandone parecchi proprio per studiare i promo più adeguati da lanciare, alimentando l'hype del pubblico senza però concedere troppe informazioni. Come sostiene -comicbookmovie.com_ quest'ultimo rumor avrebbe senso: Steve Rogers e Thor rappresentano gli originali eroi più potenti della Terra, seguiti dalle altre fazioni che si uniranno per affrontare il Dottor Destino, nuovo villain della saga Marvel. Se questa voce troverà conferma lo scopriremo nei prossimi giorni-