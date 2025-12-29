Avengers: Doomsday, la battaglia di Ciclope nella descrizione del terzo teaser

Dopo Steve Rogers e Thor, la descrizione accurata del terzo teaser di Doomsday che ha debuttato nei cinema ci riporta nel mondo degli X-Men.

Confermato il rumor che voleva gli X-Men al centro del terzo teaser trailer di Avengers: Doomsday, la cui descrizione è trapelata in rete dopo il lancio nei cinema.

Dopo le false anticipazioni circolate sui social media, Nexus Point News ha fatto chiarezza sul promo che mostra il ritorno di James Marsden nei panni di Ciclope offrendo un primo sguardo anche ai due leader degli X-Men, il Professor X (Patrick Stewart) e Magneto (Ian McKellen).

Robert Downey Jr. intima gli spettatori di fare silenzio per evitare spoiler sull'evento Avengers: Doomsday

La descrizione del terzo teaser

Il teaser ci riporta all'interno di quella che sembra essere la X-Mansion, ma in rovine. Tra le macerie è visibile il classico cartello Xavier's School for Gifted Youngsters. Nella dimora vediamo il Professor X e Magneto impegnati in una partita a scacchi. La camera si muove lentamente intorno alla stanza finché non vediamo Xavier in lontananza, seduto sulla sua sedia a rotelle. Un pezzo degli scacchi a forma di Re fluttua nell'aria, con Magneto sfocato sullo sfondo. I due mutanti si stringono la mano in un gesto di fratellanza. La telecamera si alza per mostrare Charles Xavier con indosso una giacca blu con una X nera e rossa. Tiene ancora la mano di Erik e sorride. Panoramica su Magneto, che sfoggia barba e capelli lunghi, il quale ricambia il sorriso.

Veniamo poi trasportati su un campo di battaglia dove Ciclope, insanguinato, si toglie la visiera e spara raggi ottici verso il cielo. Sullo sfondo si vede una Sentinella camminare, suggerendo che Scott Summers sia l'ultimo mutante rimasto in piedi. Il teaser si conclude con la scritta Gli X-Men torneranno in Avengers: Doomsday, e l'ormai noto conto alla rovescia che ci ricorda l'uscita del film, prevista per il prossimo dicembre.

Ad accompagnare il teaser è la voce di Magneto che pronuncia le seguenti parole: "La morte arriva per tutti noi, questo è tutto ciò che so per certo. La domanda non è se sei pronto a morire, la domanda è chi sarai quando chiuderai gli occhi".

Gli screenshot a bassa risoluzione hanno già iniziato a circolare sui social media mostrando Scott Summers con la sua tuta degli X-Men del '97, senza le mutande gialle. Sullo sfondo appare una Sentinella.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Che cosa possiamo aspettarci dal ritorno degli X-Men?

Sui fratelli Russo è caduta la responsabilità di introdurre nell'MCU gli X-Men prima dell'arrivo di un film interamente su di loro. A giudicare dalla descrizione del teaser, che rivela un costume di Ciclope fedele ai fumetti e la presenza delle Sentinelle, tutto fa pensare che i Russo abbiano scelto di rimanere il più possibile fedeli ai fumetti Marvel nel tentativo di dare ai fan ciò che si aspettano da questo film. Come queste scene si integreranno in Avengers: Doomsday al momento resta un mistero che verrà sciolto con l'uscita del film, prevista per dicembre 2026. Avengers: Secret Wars seguirà a dicembre 2027.