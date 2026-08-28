Avengers: Doomsday sarà una lotta tra Vendicatori e X-Men? Ora abbiamo un indizio in più

Le parole di James Marsden sul ritorno di Ciclope sembrano rafforzare una delle teorie più insistenti sul nuovo crossover Marvel. E il Multiverso potrebbe mettere gli eroi gli uni contro gli altri.

Avengers: Doomsday continua a tenere nascosta buona parte della sua trama, ma il quadro del nuovo cinecomic del MCU comincia lentamente a prendere forma. Ed è sempre più interessante. Il ritorno degli X-Men dell'era Fox, la presenza di Doctor Doom interpretato da Robert Downey Jr. e l'incontro tra diversi universi Marvel promettono un crossover di dimensioni enormi.

Adesso una dichiarazione di James Marsden, pronto a vestire nuovamente i panni di Ciclope, offre un indizio interessante sulla possibile posizione dei mutanti nella storia.

Avengers: Doomsday, James Marsden anticipa X-Men molto diversi dal passato

Ciclope nel teaser di Avengers: Doomsday

Intervistato da Empire, Marsden ha descritto il film insistendo soprattutto sull'incontro tra realtà differenti e sulla nuova condizione dei personaggi che il pubblico conosce da molti anni.

"È una collisione totale fra tre universi giganteschi, che si ritrovano insieme di fronte a una minaccia esistenziale molto seria. Stai vedendo il tempo sullo schermo. Vedi questi personaggi di 27 anni fa con nuovi costumi, nuove intenzioni e una nuova intensità".

È soprattutto il riferimento alle "nuove intenzioni" a rendere le sue parole particolarmente intriganti. Finora gli X-Men cinematografici sono stati presentati prevalentemente come eroi chiamati a proteggere il proprio mondo. Avengers: Doomsday potrebbe invece costringerli a prendere decisioni decisamente più aggressive.

Una delle ipotesi più discusse vuole infatti che Vendicatori e mutanti non siano semplicemente protagonisti di un classico equivoco destinato a risolversi dopo qualche scazzottata. In gioco potrebbe esserci la sopravvivenza dei rispettivi universi: se le incursioni porteranno due realtà verso la distruzione reciproca, scegliere chi salvare diventerebbe inevitabile.

Il terreno per uno scenario simile è stato preparato nel MCU. Nel finale di Captain America: Brave New World, Samuel Sterns, alias Leader, mette in guardia Sam Wilson sulla possibilità che mondi differenti entrino in collisione, trasformando anche gli eroi in potenziali avversari.

Vendicatori contro X-Men: perché il conflitto potrebbe essere più complicato

Avengers: Doomsday, un'immagine del trailer

Restano però molte domande. I materiali mostrati finora suggeriscono uno scontro ambientato nella X-Mansion, con alcuni protagonisti del MCU arrivati nella realtà degli X-Men. Non sappiamo ancora, però, perché gli Avengers compiano questo viaggio né quale evento faccia precipitare la situazione.

Un possibile collegamento è Monica Rambeau. Alla fine di The Marvels, il personaggio interpretato da Teyonah Parris rimane intrappolato in una realtà alternativa dove incontra una versione di sua madre Maria e Hank McCoy, il Bestia degli X-Men. Recuperarla potrebbe diventare uno dei motivi che spingono gli eroi del MCU oltre i confini del proprio universo.

Ed è qui che Doctor Doom potrebbe trovare terreno fertile. Il personaggio di Robert Downey Jr. dovrebbe muoversi all'interno di un Multiverso ormai vicino al collasso, mentre fazioni diverse cercano di proteggere ciò che resta dei propri mondi.

La sfida per Avengers: Doomsday sarà quindi trasformare la gigantesca quantità di personaggi e fan service in un conflitto credibile. Se le parole di Marsden vanno davvero nella direzione suggerita, gli X-Men potrebbero non arrivare nel MCU come semplici alleati: prima di combattere una minaccia comune, potrebbero avere ottime ragioni per considerare i Vendicatori il problema da eliminare.