Avengers: Doomsday, Kevin Feige smentisce la teoria più diffusa su Dottor Destino

Da quando Robert Downey Jr. è stato annunciato come interprete del nuovo grande nemico degli Avengers, una domanda continua a tornare tra i fan: perché affidare proprio a lui il ruolo di Victor Von Doom?

Robert Downey Jr. tornerà nell'universo Marvel, ma questa volta non avrà un'armatura rossa e oro: sarà Doctor Doom, uno dei nemici più temibili degli Avengers. Una scelta che ha inevitabilmente sollevato qualche perplessità: dopo aver salutato Tony Stark alla fine di Avengers: Endgame, perché riportare proprio il suo interprete per dare un volto al prossimo antagonista del MCU?

La spiegazione che circola da tempo tra gli appassionati è piuttosto intuitiva: Victor Von Doom potrebbe essere una variante di Tony Stark proveniente da un altro universo. Del resto, Avengers: Doomsday ruoterà attorno al multiverso e la somiglianza tra i due personaggi, almeno sul piano dell'interprete, sembra quasi un invito a formulare questa ipotesi. Kevin Feige, tuttavia, continua a dire il contrario.

Attenzione: questo articolo potrebbe contenere spoiler

"La risposta è no": Feige chiarisce chi è Doctor Doom

In un'intervista concessa a Empire Magazine, il presidente dei Marvel Studios è tornato sulle teorie legate all'identità del nuovo villain. Le sue parole non lasciano molto spazio alle interpretazioni: "Le persone si sono chieste: "Doom è semplicemente una variante di un altro personaggio? È una scorciatoia per riportare indietro qualcuno?". La risposta è no. È Victor Von Doom".

Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr. alla presentazione

Feige non cita direttamente Tony Stark, ma è difficile non leggere la dichiarazione come una risposta alle speculazioni che accompagnano il casting di Downey Jr. da quando è stato annunciato. Non è la prima volta che il dirigente Marvel prende le distanze da questa possibilità: già in precedenti occasioni aveva invitato il pubblico a non dare per scontato che dietro la maschera di Doom si nasconda una versione alternativa di Iron Man.

Naturalmente, finché il film non arriverà nelle sale, qualcuno continuerà a sospettare che si tratti di una strategia per proteggere una rivelazione importante. Ma, almeno per il momento, la posizione ufficiale dello studio è chiara: Victor Von Doom non è un altro Tony Stark.

Perché Marvel ha scelto proprio Robert Downey Jr.?

La smentita, però, lascia aperta la questione più interessante. Se non esiste un legame tra le identità dei due personaggi, perché affidare Doctor Doom all'attore che per anni è stato il volto simbolo del Marvel Cinematic Universe?

È un interrogativo che Marvel non ha ancora chiarito fino in fondo. La scelta di Downey Jr. ha inevitabilmente un peso particolare per il pubblico, soprattutto dopo la conclusione del percorso di Tony Stark. E proprio per questo sarebbe sorprendente se il ritorno dell'attore non avesse una ragione narrativa precisa, al di là dell'effetto sorpresa e della sua popolarità.

Locandina di Avengers: Doomsday

A complicare ulteriormente le ipotesi è intervenuta anche VisionQuest. La scena post-credit della serie ha infatti riportato l'attenzione su Doctor Doom, facendo nascere nuovi dubbi su ciò che vedremo in Avengers: Doomsday. Tra le domande dei fan c'è anche quella sull'identità dell'attore che si nasconde effettivamente dietro la maschera nella sequenza: un dettaglio ancora da chiarire.

Per ora, dunque, Feige ha voluto mettere un punto almeno alla teoria della variante di Iron Man. Resta da capire quale sia il vero motivo del ritorno di Downey Jr. e soprattutto come Marvel intenda presentare al pubblico un Doctor Doom che, pur avendo il volto di uno degli eroi più amati della saga, dovrà imporsi come una minaccia completamente diversa.