Avengers: Doomsday, Anthony Mackie ha svelato il ritorno di un personaggio per errore?

Il ritorno di Visione nel Marvel Cinematic Universe potrebbe essere già stato anticipato, forse involontariamente, da Anthony Mackie. L'attore, interprete di Sam Wilson/Captain America, ha parlato della propria esperienza sul set di Avengers: Doomsday, citando tra i colleghi ritrovati anche Paul Bettany, volto storico del personaggio sintetico. Una frase apparentemente innocua, ma pronunciata mentre Mackie raccontava le reunion con il cast del film. Tanto è bastato per alimentare il sospetto che Visione possa avere un ruolo nel prossimo capitolo degli Avengers. Al momento, però, non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte dei Marvel Studios.

Anthony Mackie ha anticipato la presenza di Visione in Avengers: Doomsday?

Durante l'intervista concessa a Entertainment Tonight, Mackie ha descritto l'atmosfera sul set di Avengers: Doomsday come quella di un "campo estivo", facendo riferimento al piacere di ritrovare numerosi colleghi con cui aveva già condiviso altre avventure nell'MCU. Tra i nomi citati c'è proprio quello di Paul Bettany: "Ho avuto modo di passare del tempo con, sapete, Paul Bettany, a cui voglio molto bene", ha raccontato l'attore.

Locandina di Avengers: Doomsday

Il dettaglio interessante è il contesto. Anthony Mackie stava parlando delle persone incontrate durante la lavorazione di Doomsday, lasciando intendere che Bettany fosse presente sul set. Se così fosse, si tratterebbe del primo indizio concreto sul coinvolgimento di Visione nel film, anche se non è possibile escludere altre spiegazioni per la citazione.

Marvel non ha ancora inserito ufficialmente il personaggio tra quelli annunciati per il crossover e, di conseguenza, la dichiarazione non può essere considerata una conferma definitiva. Resta però un'indiscrezione significativa, soprattutto perché arriva a poche settimane dall'uscita del film.

L'eventuale presenza di Bettany in Avengers: Doomsday avrebbe conseguenze interessanti anche per il futuro narrativo del personaggio. In questi giorni, infatti, l'attenzione dei fan è concentrata su VisionQuest, la serie Disney+ destinata a concludere la trilogia televisiva iniziata con WandaVision e proseguita con Agatha All Along.

Finora non erano emerse indicazioni certe sulla possibilità che Visione, Billy e Tommy continuassero il proprio percorso nell'MCU dopo la conclusione della serie. Il ritorno di Bettany nel film potrebbe cambiare questo scenario, offrendo al personaggio un collegamento diretto con il prossimo grande evento cinematografico Marvel.

Naturalmente, la sola presenza dell'attore non chiarirebbe quale versione di Visione potremmo ritrovare, né quanto spazio gli verrebbe riservato nella storia. E soprattutto non confermerebbe automaticamente il coinvolgimento dei suoi figli.

Anche Wanda potrebbe tornare negli Avengers?

La possibile partecipazione di Visione ha inevitabilmente riacceso le teorie sul futuro di Wanda Maximoff. Se il personaggio interpretato da Bettany dovesse effettivamente comparire in Doomsday, i fan potrebbero aspettarsi sviluppi anche per Billy e Tommy, con conseguenti interrogativi sul ritorno della loro madre.

Per ora, tuttavia, si tratta soltanto di ipotesi. Non ci sono conferme sulla presenza di Wanda, né indicazioni ufficiali che colleghino il suo destino a quello degli altri personaggi della trilogia televisiva.

La tempistica della dichiarazione di Mackie è inoltre particolarmente curiosa: il giorno in cui è stata pubblicata l'intervista coincide con l'uscita del finale di VisionQuest su Disney+. Un'eventuale anticipazione del ritorno di Visione rischia quindi di sottrarre parte dell'attenzione alla conclusione della serie, proprio mentre gli spettatori stanno scoprendo il destino del personaggio.

Con Avengers: Doomsday atteso nelle sale il 18 dicembre 2026, manca ormai poco per scoprire quali sorprese Marvel abbia davvero preparato. E la frase di Mackie potrebbe aver appena aggiunto un tassello importante al puzzle, anche se per ora il ritorno di Visione resta un'ipotesi da verificare.