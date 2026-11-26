Il presidente dei Marvel Studios ha indicato una fonte sorprendentemente attendibile per intuire gli sviluppi di Doomsday e Secret Wars: le storie a fumetti da cui i film prendono ispirazione.

Chi vuole scoprire in anticipo cosa accadrà in Avengers: Doomsday e nel successivo Avengers: Secret Wars potrebbe non aver bisogno di scandagliare indiscrezioni, leak e teorie sui social. Kevin Feige ha suggerito una strada decisamente più semplice: aprire un fumetto Marvel. Un'indicazione che, arrivando direttamente dal presidente dei Marvel Studios, assume un peso particolare, soprattutto perché la Casa delle Idee non invita spesso il pubblico a cercare nelle proprie pubblicazioni cartacee le anticipazioni dei film.

Kevin Feige: "Gli spoiler sono nei fumetti"

In un'intervista concessa a Entertainment Weekly, Feige ha affrontato la questione degli spoiler e ha spiegato quanto i due prossimi capitoli degli Avengers siano legati alle grandi saghe a fumetti dedicate al multiverso. Il dirigente ha utilizzato un paragone con Odissea di Christopher Nolan per spiegare il suo ragionamento: "Se volete conoscere gli spoiler di Odissea, potete leggere il libro. Se volete quelli di Doomsday e Secret Wars, potete andare a guardare i fumetti".

Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth in una scena

Feige ha poi chiarito che il materiale di riferimento è molto vicino a ciò che Marvel intende raccontare sul grande schermo. "È sostanzialmente la stessa cosa che stiamo facendo: il divertimento sta nel vedere cosa succede al culmine di un evento fatto di incursioni e collasso del multiverso, e cosa farà poi Doctor Doom. Ed è proprio questo il cuore di Secret Wars".

Non si tratta necessariamente della promessa di una trasposizione fedele, pagina per pagina, ma le parole di Feige suggeriscono che alcuni elementi fondamentali delle storie a fumetti potrebbero trovare spazio nei due film. Un'indicazione interessante, considerando che in passato il MCU ha spesso utilizzato titoli e riferimenti a celebri saghe Marvel per poi sviluppare sullo schermo vicende anche molto diverse da quelle originali.

Il principale riferimento è la miniserie Secret Wars del 2015, scritta da Jonathan Hickman e illustrata da Esad Ribić. Una storia che mette in scena il collasso del multiverso e l'ascesa di Doctor Doom, offrendo diversi sviluppi che potrebbero diventare altrettanti indizi sul futuro del MCU.

Tra gli eventi più importanti c'è la fuga di alcuni eroi a bordo di una scialuppa, unico mezzo per sopravvivere all'ultima incursione. C'è poi lo scontro tra Doom e Thanos, destinato a concludersi con la morte del Titano Pazzo per mano del sovrano di Latveria.

La storia introduce anche la Thor Corps, una forza di guerrieri incaricata di far rispettare la volontà di Doom su Battleworld, il mondo costruito assemblando frammenti di realtà differenti. In questa nuova dimensione, il personaggio assume il titolo di God Emperor Doom e arriva a sottomettere persino i membri dei Fantastici Quattro.

Sono tutti passaggi che potrebbero offrire spunti per Doomsday e Secret Wars, anche se Feige non ha confermato quali verranno effettivamente ripresi.

Il vero cambiamento potrebbe arrivare dopo Secret Wars

L'indizio più importante potrebbe riguardare proprio la conclusione della saga a fumetti. Al termine della miniserie del 2015, il multiverso comincia lentamente a ricostruirsi e la continuità principale dei fumetti Marvel viene riorganizzata attorno a una nuova realtà, indicata come Earth Prime anziché Earth-616.

Avengers: Doomsday, un'immagine del trailer

Un precedente che alimenta le ipotesi sul futuro del MCU. Feige ha già parlato di un reset dopo Secret Wars, escludendo però un riavvio completo dell'universo cinematografico. La programmazione annunciata per il 2028 sembra andare nella stessa direzione: il nuovo film degli X-Men aprirà la stagione a maggio, seguito da Ghost Rider con Ryan Gosling a luglio e da Black Panther III a dicembre.

L'arrivo dei mutanti in una posizione così centrale potrebbe essere parte di una riorganizzazione più ampia, capace di introdurre nuovi personaggi e aprire un capitolo narrativo senza cancellare tutto ciò che il pubblico ha seguito finora.

Per chi vuole anticipare le mosse di Marvel, dunque, la lettura di Secret Wars può offrire parecchi indizi. Resta da capire quanto Feige e i fratelli Russo seguiranno davvero Jonathan Hickman e Esad Ribić e quali sorprese decideranno invece di riservare agli spettatori. In ogni caso, questa volta è stato proprio il capo dei Marvel Studios a indicare dove andare a cercare.