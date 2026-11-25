E se il nuovo villain Marvel stesse dando la caccia agli eroi più potenti del Multiverso? Una teoria collega il suo piano a quello di Thanos, ma con conseguenze potenzialmente ancora più devastanti.

Il Multiverso Marvel ha i giorni contati e Doctor Doom potrebbe avere già trovato il modo di decidere cosa sopravvivrà alla sua distruzione. Il nuovo trailer di Avengers: Doomsday ha acceso i riflettori sul ritorno di Steve Rogers, ma il personaggio interpretato da Robert Downey Jr. potrebbe nascondere un progetto molto più ambizioso di una semplice vendetta.

Una nuova teoria suggerisce infatti che il villain stia cercando di impossessarsi delle abilità dei personaggi più potenti dell'MCU. Il motivo? Costruire una realtà completamente nuova, nella quale sarebbe lui a dettare le regole.

Avengers: Doomsday, Destino potrebbe seguire le orme di Thanos

Thanos in un frame di Avengers: Infinity War

Ricordate la corsa alle Gemme dell'Infinito che aveva trasformato Thanos nel peggior incubo degli Avengers? Secondo una nuova teoria dei fan, Doctor Doom potrebbe adottare una strategia sorprendentemente simile, sostituendo però i preziosi manufatti cosmici con qualcosa di decisamente più difficile da controllare: gli stessi supereroi.

L'idea parte da un elemento fondamentale dei fumetti Marvel, ovvero l'esistenza di mutanti classificati come livello Omega, individui dotati di capacità il cui limite massimo non è conosciuto. Personaggi come Magneto e Jean Grey appartengono a questa categoria, ma Doom potrebbe essere interessato anche ad altri esseri straordinariamente potenti.

Il suo obiettivo sarebbe accumulare abbastanza energia da contrastare il collasso del Multiverso e plasmare un universo alternativo. Per riuscirci, potrebbe sottrarre i poteri alle proprie vittime oppure costringerle a collaborare, trasformando alcuni dei protagonisti più amati della saga in strumenti al servizio del suo progetto.

Una prospettiva che darebbe anche un significato diverso all'enorme numero di personaggi coinvolti nel film dei fratelli Russo.

Da Scarlet Witch a Loki: chi potrebbe finire nel mirino del villain

Scarlet Witch

La lista dei possibili bersagli è piuttosto interessante. Scarlet Witch, capace di alterare la realtà attraverso la magia del caos, rappresenterebbe una risorsa preziosissima per chiunque volesse ricostruire il Multiverso.

Lo stesso vale per Franklin Richards, il figlio di Reed Richards e Sue Storm, che nei fumetti possiede capacità praticamente illimitate. E poi ci sono Loki, diventato il custode delle linee temporali, e Sentry, la cui forza potrebbe offrire a Destino un vantaggio enorme contro qualsiasi avversario.

Anche Magneto e Professor X avrebbero un ruolo strategico: il primo grazie al controllo del magnetismo, il secondo per le sue straordinarie capacità telepatiche. Hulk, invece, potrebbe rappresentare una fonte di potenza gamma difficilmente eguagliabile.

Naturalmente si tratta di ipotesi e non di dettagli confermati. Ma la teoria apre uno scenario intrigante in cui gli Avengers potrebbero trovarsi a combattere contro un nemico che, anziché eliminarli immediatamente, ha bisogno di mantenerli in vita per sfruttarne le abilità.

Avengers: Doomsday, il legame con Secret Wars e i possibili ritorni a sorpresa

Per capire dove potrebbe condurre il piano di Destino basta sfogliare le pagine di Secret Wars, il crossover Marvel del 2015 in cui il villain dà vita a Battleworld, un mondo assemblato recuperando ciò che rimane degli universi distrutti.

Se il MCU decidesse di riprendere questa idea, Avengers: Doomsday potrebbe raccontare proprio la raccolta dei poteri necessari alla nascita di quella realtà.

E le sorprese potrebbero non essere finite. Tra i nomi ipotizzati figurano Jean Grey, con un possibile ritorno di Famke Janssen, e Monica Rambeau, i cui poteri energetici potrebbero attirare l'attenzione del villain. C'è persino chi immagina una variante di Thanos tra le sue prossime vittime.

Un'altra possibilità riguarda Doctor Strange e le misteriose streghe legate a Doom, dietro le cui identità potrebbero nascondersi volti familiari come Clea o Sylvie.

Per il momento Marvel mantiene il riserbo. Ma se questa teoria dovesse rivelarsi fondata, il ritorno di Steve Rogers sarebbe soltanto una parte di un disegno molto più grande. E Doctor Doom potrebbe riuscire dove persino Thanos aveva fallito: diventare il padrone di un intero universo.