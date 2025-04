Avengers: Doomsday, Hailee Steinfeld parla del futuro della sua Kate Bishop

Basta un piccolo gesto per scatenare un uragano nel fandom Marvel: Hailee Steinfeld, durante la première di Sinners, ha fatto un semplice cenno con la testa in risposta alla domanda "Sei pronta per tornare nei Vendicatori?", e internet ha preso fuoco.

Kate Bishop tornerà a scoccare frecce? Il mistero su Avengers: Doomsday

Il breve momento, catturato in un video diventato subito virale, ha alimentato l'ipotesi che l'interprete di Kate Bishop sarà presente in Avengers: Doomsday, il prossimo colosso cinematografico del MCU. Ma se in pubblico Steinfeld mantiene il silenzio da perfetta agente segreta, in una recente intervista concessa a Backstage ha lasciato filtrare qualche emozione più personale: "Sono entusiasta all'idea di crescere ancora con un personaggio come Kate, specialmente all'interno di un universo immenso come quello Marvel. È come tornare in famiglia, in quella piccola casa che poi diventa parte di un disegno molto più grande. Amo quel personaggio e capisco perfettamente perché sia così amata." Nessuna conferma esplicita, ma il sottotesto è tutto da decifrare.

Robert Downey Jr come Doctor Doom

Il sipario su Avengers: Doomsday si sta lentamente alzando: le riprese sono imminenti, il cast si sta componendo, e secondo Kevin Feige ci saranno ancora molte sorprese in arrivo. Tra i nomi non ancora ufficializzati, quello di Hailee Steinfeld spicca come uno dei più attesi.

Anche se l'attrice non ha menzionato apertamente il film, il suo entusiasmo lascia poco spazio ai dubbi: Kate Bishop, l'arciere dal cuore grande e dallo stile pop, non è certo destinata a sparire nel nulla. A questo punto, la vera domanda non è se tornerà, ma quando Marvel Studios deciderà di annunciarlo ufficialmente. Con l'ombra di Doctor Doom - interpretato da Robert Downey Jr. in un twist da far tremare la timeline - che incombe sul multiverso, ogni freccia conta. E quella di Kate, probabilmente, è già sull'arco.