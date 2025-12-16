Avengers: Doomsday, Gwyneth Paltrow sarà nel cast? La risposta della star diverte i fan

Il rapporto tra Gwyneth Paltrow e il MCU non è tra i più semplici e l'attrice ha ora dato una risposta esilarante rispondendo a una domanda su una sua possibile presenza nel cast di Avengers: Doomsday.

La star del cinema era ospite del talk show Good Morning America quando le è stato chiesto se riprenderà il ruolo di Pepper Potts nel prossimo progetto diretto dai fratelli Russo.

Pepper Potts ritornerà nel MCU?

Gwyneth Paltrow non è attualmente indicata tra gli interpreti di Avengers: Doomsday e il conduttore George Stephanopolos le ha quindi chiesto se ci sia la possibilità di una sua apparizione.

Tenendo in considerazione i suoi noti 'problemi di memoria' e le idee poco chiare nei confronti del MCU, il premio Oscar ha quindi dichiarato ironica: "Avengers: Doomsday? Che cos'è?".

Nonostante i conduttori del talk show siano convinti che sarà coinvolta nel progetto diretto da Joe e Anthony Russo, Gwyneth ha ribadito: "Non lo so. Non ho mai... Non sono sicura di aver sentito parlare di quello".

Il coinvolgimento di Gwyneth nel MCU

Paltrow ha debuttato nei film tratti dai fumetti della Marvel nel 2008, in occasione di Iron Man, con star Robert Downey Jr.. Negli anni successivi ha ripreso il ruolo di Pepper in occasione di Iron Man 2, The Avengers, Iron Man 3, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War, e Avengers: Endgame.

La sua confusione nei confronti delle avventure dei supereroi è ormai conosciuta e memorabile. L'interprete di Tony Stark, che ora ritornerà nei panni del villain Doom proprio in occasione di Avengers: Doomsday, recentemente aveva parlato dei suoi problemi nei confronti dei cinecomic e ammesso: "È incredibilmente intelligente, eppure perennemente confusa dai principi fondamentali del Marvel Cinematic Universe e dei suoi abitanti"