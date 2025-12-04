Robert Downey Jr. su Gwyneth Paltrow: "È super intelligente ma non capisce niente del MCU"

L'interprete di Iron Man ha ricordato gli scambi avuti con la collega, di quanto rimanesse sempre confusa da tutto quello che stava succedendo sul set e dagli attori/personaggi con cui lavorava

Robert Downey Jr. non riesce a perdonare a Gwyneth Paltrow il fatto di non riconoscere mai i propri film Marvel né i propri colleghi sul set.

Durante la colazione di gala "2025 Women in Entertainment" organizzata dall'Hollywood Reporter al Beverly Hills Hotel, Downey Jr. ha tenuto un discorso in onore della sua ex partner sullo schermo, che ha ricevuto il 20° Sherry Lansing Leadership Award.

E mentre la maggior parte delle sue osservazioni erano sincere, ha anche fatto in modo di prendere un po' in giro Paltrow per la sua costante confusione sul Marvel Cinematic Universe, in particolare sulle sue apparizioni nei film: "È incredibilmente intelligente, eppure perennemente confusa dai principi fondamentali del Marvel Cinematic Universe e dei suoi abitanti", ha detto Downey Jr.

Gwyneth Paltrow faticava a riconoscere Tom Holland sul set

Il futuro interprete di Dottor Destino ha poi rivelato che una volta Paltrow gli aveva chiesto chi fosse Tom Holland, nonostante avesse recitato al suo fianco diverse volte: "'Chi è quello?'", ha ricordato Downey Jr., al che lui aveva risposto: "'È Spider-Man. Ha detto che il suo nome era Peter. Il nome del suo personaggio è Peter. È Tom Holland. Hai girato quattro film con lui'".

Downey Jr. ha poi elogiato la collega per aver "creato [la sua azienda] Goop tra una ripresa e l'altra sul set di Iron Man", mentre cresceva i suoi figli e lavorava costantemente a Hollywood.

Paltrow e Downey Jr. hanno interpretato rispettivamente Pepper Potts e Tony Stark in molti film dell'MCU, a partire da Iron Man del 2008 fino ad Avengers: Endgame del 2019. Nonostante la sua lunga carriera nella Marvel, Paltrow è diventata virale molte volte per non ricordare dettagli fondamentali, compreso il fatto di aver letteralmente recitato in alcuni film.

Avengers: Doomsday, Marvel al lavoro su diverse versioni del trailer

Secondo il commentatore cinematografico John Campea, la Marvel avrebbe realizzato "una ventina, forse più" versioni del trailer di Avengers: Doomsday, con il coinvolgimento di diverse agenzie di montaggio.

Dopo aver contattato una fonte interna alla Marvel, Campea ha poi rincarato la dose: "In realtà sono più di 30. Stanno lavorando con varie compagnie per trovare quella giusta". Una vera e propria caccia alla perfezione, necessaria per un film che deve risollevare l'immagine del Marvel Cinematic Universe, scossa dai risultati altalenanti delle ultime uscite.