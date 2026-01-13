Avengers: Doomsday, le foto confermano i reshoots e anticipano un'ambientazione 'familiare'

Il primo dei quattro teaser di Avengers: Doomsday lanciati al cinema nell'ultimo mese ha anticipato il ritorno a sorpresa di Steve Rogers. Adesso nuove foto e video dal set del cinecomic, in arrivo nei cinema a dicembre, rivelano reshoots anticipati e svelano un'ambientazione ben nota che potrebbe essere collegata proprio al personaggio di Chris Evans.

Nel finale di Avengers: Endgame, dopo aver concluso la sua missione, Steve Rogers decide di rimanere nel passato per vivere un'esistenza felice con Peggy Carter. La sua ricomparsa nel presente suggerisce che abbia vissuto la sua vita nello stesso periodo in cui il suo io passato era nel ghiaccio e poi combatteva al fianco degli Avengers.

Tuttavia le regole stabilite dalla serie Loki suggeriscono che le azioni di Steve abbiano creato una timeline ramificata. È probabile che ciò abbia importanti ripercussioni sul Multiverso in Avengers: Doomsday, con il Dottor Destino che, a quanto pare, vuole vendicarsi di Cap per

l'Incursione che ha distrutto il suo mondo.

Che cosa mostrano le foto e il video dal set di Avengers: Doomsday

In un primo tempo era stato rivelato che le riprese aggiuntive di Avengers: Doomsday sarebbero iniziate ad aprile, ma a quanto pare Marvel avrebbe anticipato la lavorazione e la troupe sarebbe già al lavoro a Londra. Nessun attore è stato avvistato sul set, ma alcuni membri della troupe con indosso le giacche di Avengers: Doomsday sono stati avvistati e ripresi su un set che ricostruisce Londra durante la Seconda Guerra Mondiale.

Impossibile, coi pochi elementi che abbiamo a disposizione al momento, ipotesi su chi comparirà nelle scene in questione, ma l'epoca ci riporta indietro al momento dell'incontro tra Steve Rogers e Peggy Carter, come suggerisce anche Comicbookmovie.com. Naturalmente, questa potrebbe essere una delle realtà alternative che visiteremo nel film esplorando il Multiverso oppure potrebbe trattarsi semplicemente di un breve flashback.

Ma c'è un'altra ipotesi. Quello che vediamo potrebbe essere il set di un film o una serie TV completamente diversa, che per puro caso ha visto sul set alcuni membri della troupe che avevano già lavorato ad Avengers: Doomsday, indossando le giacche. Ricordiamo che al momento a Londra sono in fase di lavorazione anche Narnia, l'adattamento firmato da Greta Gerwig per Netflix, e Operation Fortitude, film con Nicolas Cage ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Restiamo dunque in attesa di notizie più certe da parte di Marvel.