Avengers: Doomsday celebra la fine delle riprese, ma sceneggiatura e cast non sono ancora completi

Le riprese di Avengers: Doomsday nel Regno Unito sono ufficialmente concluse dopo cinque mesi, ma la sceneggiatura e il cast sono ancora work in progress, come avrebbero "spifferato" alcuni membri della troupe.

La fine delle riprese è un traguardo importante nello sviluppo di Doomsday, ma come ci ha abituato Marvel, siamo ben lontani dal completamento del film. Dopo una prima rielaborazione, a gennaio 2026 dovrebbero tenersi le riprese aggiuntive che - come da tradizione - saranno avvolte nel massimo riserbo. Il cast stellare chiamato a raccolta dai Russo ha confermato a più riprese di aver lavorato su una sceneggiatura non ancora ultimata, quindi si attendono riscritture e probabilmente anche nuove aggiunte tra gli interpreti.

Niente di tutto ciò appare sorprendente per chi conosce il metodo di lavoro di Marvel, le cui produzioni vengono riscritte e riassemblate in post-produzione per accontentare i fusti del pubblico e piegare le storie alla coerenza interna del Marvel Cinematic Universe. Coordinare gli schedule di alcune tra le star più richieste di Hollywood non è una passeggiata, quindi aspettatevi che molte scene vengano rimescolate o riscritte per il secondo round.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Cosa dobbiamo aspettarci da Avengers: Doomsday?

In vista della fine delle riprese, la troupe di Avengers: Doomsday ha diffuso sui social media foto del merchandise che hanno messo in agitazione i fan desiderosi di conoscere ogni minimo dettaglio sull'atteso film.

La produzione di Doomsday è iniziata nell'aprile 2025 e si è conclusa dopo oltre 5 mesi di riprese nel Regno Unito. Secondo quanto anticipato finora, al centro della storia troveremo il Dottor Destino di Robert Downey Jr., che fa ritorno nell'MCU con un nuovo ruolo (almeno apparentementee) dopo la morte di Tony Stark nel finale di Avengers: Endgame. Il film che rilancia la saga degli Avenger prevede la presenza di una pioggia di star del passato e del presente, da Paul Rudd a Pedro Pascal, da Ian McKellen a Chris Hemsworth.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Stephen McFeely e Michael Waldron hanno firmato la sceneggiatura utilizzata dai Russo che, da qui a dicembre 2026, potrebbe subire un bel po' di rifiniture visto che, a quanto pare, non sarebbe ancora ultimata.

Quel che è certo, almeno per adesso, è la data di uscita di Avengers: Doomsday, fissata al 18 dicembre 2026. Avengers: Secret Wars seguirà nel dicembre 2027.