Avengers: Doomsday, il Doctor Destino di Downey Jr. creato da un film di X-Men: spopola la teoria dei fan

Dopo il grande annuncio del cast di Avengers: Doomsday, su internet si sono diffuse teorie di ogni tipo per anticipare l'impatto che il folle Dottor Destino di Robert Downey Jr. avrà sul MCU.

Una di queste teorie suggerirebbe addirittura che l'ordine in cui viene rivelato il cast potrebbe indicare l'ordine in cui quei personaggi moriranno nel film, con il Dottor Destino che sconfiggerà per primo il Dio del Tuono, dimostrando quanto sia potente la minaccia che rappresenta per i nostri eroi.

Tuttavia, un'altra teoria propone un'idea riguardante le apparizioni di alcuni membri del cast originale degli X-Men, tra cui Kelsey Grammer, Patrick Stewart, James Marsden, Ian McKellen e Alan Cumming, che potrebbe derivare dalle conseguenze di quanto visto in X-Men: Giorni di un futuro passato.

La teoria che unisce Avengers e X-Men

X-Men: Giorni di un futuro passato - Michael Fassbender, Hugh Jackman e Nicholas Hoult in una scena corale

Su X, un giornalista di ScreenRant ha detto la sua: "Grammer. Stewart. McKellen. Cumming è chiaramente l'universo Fox. Quello che ha invertito la merda delle sentinelle. L'inversione degli eventi di Giorni di un Futuro Passato ha creato il Destino di Downey Jr.?".

Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr. in una foto del personaggio Victor von Doom

Alla fine del film del 2014, lo sforzo congiunto dei mutanti di tutto il tempo ha fermato l'estinzione della loro specie, resettando al contempo la linea temporale verso un futuro più luminoso per Wolverine (Hugh Jackman). Nel farlo, ha riunito personaggi come Ciclope (James Marsden), Jean Grey (Famke Janssen), Bestia (Grammer) e Charles Xavier (Patrick Stewart).

Ma secondo Crowley, questa rettifica temporale avrebbe portato all'arrivo del Dottor Destino di Downey Jr., che si è fatto strada attraverso le realtà nel MCU? Come ha detto Tony in Avengers: Endgame, "Quando fai casino con il tempo, tende a tornare indietro", il che potrebbe includere le ripercussioni della correzione della linea temporale di Giorni di un futuro passato.