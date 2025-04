Avengers: Doomsday, Chris Pratt scherza sulla sua assenza: "Ero sicuro di esserci. Forse mi hanno tagliato"

Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, Chris Pratt ha fatto riferimento alla sua assenza dal casting reveal organizzato dai Marvel Studios per annunciare gli interpreti principali di Avengers: Doomsday, le cui riprese cominceranno a breve.

La Marvel ha mostrato in livestream gli attori confermati per il prossimo capitolo degli Avengers con delle sedie con i loro nomi, e la star di Guardiani della Galassia e il suo equipaggio erano tra gli assenti illustri.

"Non lo so! Pensavo ci fosse, forse era solo troppo lontana", ha commentato Pratt dopo che gli è stato chiesto della sua sedia mancante nel video annuncio. "Devono averla tagliata via. Non so cosa sia successo. Non lo so. Era lì. Sono sicuro che c'era".

Star-Lord tornerà nel Marvel Cinematic Universe

Guardians of the Galaxy: un primo piano di Chris Pratt

Pratt ha interpretato per la prima volta il personaggio in Guardiani della Galassia del 2014, rivelatosi a sorpresa campione d'incassi. Ha poi ripreso il suo ruolo in Guardiani della Galassia Vol. 2 del 2017 ed è apparso in Avengers: Infinity War del 2018.

Guardiani della Galassia Vol. 3: una scena tratta dal trailer

L'attore di Parks & Recreation ha interpretato Star-Lord anche in Avengers: Endgame del 2019. L'ultima volta che ha interpretato il ruolo è stato in Guardiani della Galassia Vol. 3 del 2023, che alla fine lasciava intendere che il "leggendario Star-Lord" sarebbe tornato.

"Guardiani della Galassia Vol. 3 è stata l'ultima volta che avete visto Star-Lord, e c'era la promessa che Star-Lord sarebbe tornato", ha detto Pratt al Jimmy Kimmel Live lo scorso febbraio. "Posso solo dire che manterremo quella promessa. Sento che c'è un cecchino della Marvel nelle vicinanze, quindi non dirò altro". La Marvel non sta lavorando solo ad Avengers: Doomsday, che arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, ma ha in programma anche Avengers: Secret Wars, la cui uscita è prevista per il maggio 2027.