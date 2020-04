Avengers: Endgame, James Gunn rivela perché Star-Lord ha lasciato la Terra

Il regista James Gunn ha spiegato il motivo per cui Star-Lord si allontana in fretta dalla Terra alla fine di Avengers: Endgame.

Durante un recente watch pary di Avengers: Endgame, James Gunn ha rivelato perché Star-Lord ha lasciato la Terra in fretta alla fine del film. Il regista di Guardiani della Galassia è certamente la persona più adatta per parlare delle motivazioni alla base delle scelte del personaggio di Peter Quill, e infatti il dubbio sulla sua fuga immemdiata dal pianeta è stato chiarito con rapidità.

Durante la quarantena sono stati in molti a unirsi al rewatch di film Marvel e DC insieme ai fan. Lo ha fatto Zack Snyder con Batman v Superman, e pochi giorni fa anche James Gunn, che su Twitter è anche comprensibilmente stato tempestato di domande da parte dei fan Marvel, curiosi di togliersi qualche dubbio sul comportamento dei più amati e famosi personaggi.

Un tweet a cui Gunn ha risposto chiedeva delucidazioni sulla fuga di Star-Lord al termine del film. Quill era infatti uno dei personaggi riportati in vita dopo la strage perpetrata da Thanos, ma il suo ritorno non è sembrato particolarmente sereno, visto che è poi culminato nell'abbandono del pianeta. Il regista ha così chiarito la questione: "Peter disprezza il suo ritorno sulla Terra e lascia il pianeta più veloce che può. Lo associa completamente alla morte della madre."

Oltre a spiegare perché Star-Lord lascia la Terra in gran fretta alla fine di Avengers: Endgame, il filmmaker ha anche parlato del rapporto con Marvel durante la realizzazione di Guardiani della Galassia. In particolare, il regista sostiene di aver avuto piena libertà, con l'unica richiesta di creare una origin story per le Gemme dell'Infinito. L'unica battaglia con la produzione, Gunn l'ha infatti avuta per l'inclusione nel cast di Dave Bautista nel ruolo di Drax, battaglia che non si pente affatto di aver sostenuto.