Avengers: Doomsday, Chris Evans si è appena rimangiato tutto? "Mi sono ritirato"

Anthony Mackie e Chris Evans hanno trascorso cinque anni insieme nei film Marvel nei panni di Sam Wilson/Falcon e Steve Rogers/Captain America. I loro personaggi erano molto amici e Steve ha infine donato lo scudo di Captain America a Sam alla fine di Avengers: Endgame.

Questa decisione raggiungerà il suo massimo potenziale nel prossimo Captain America: Brave New World, in cui Mackie è ora l'omonimo combattente per la libertà. In una recente intervista a Esquire, Mackie ha rivelato cosa ne pensa del ritorno a sorpresa di Evans alla Marvel in Avengers: Doomsday, in uscita nel 2026?

"Non lo sapevo!", Mackie ha dichiarato un po' spiazzato alla rivista. "Ho parlato con Chris qualche settimana fa ma non è saltato fuori questo. O almeno, non mi ha detto che c'era sul tavolo questa opzione, perché gliel'ho chiesto. Gli ho detto: 'Sai, hanno detto che stanno riportando tutti indietro per il film. Tu tornerai? E lui: 'Oh, sai, sono felicemente in pensione'".

Avengers: Endgame, Captain America in lacrime

"L'ho saputo proprio lì", ha continuato Mackie. "Me l'ha mostrato il mio manager. Mi ha detto: 'Oh, quindi credo che Chris tornerà'. È tutto quello che so. Non ho visto il copione".

Avengers: Doomsday, confermato anche Anthony Mackie, ci saranno due Captain America?

Tuttavia, Evans ha anche parlato con Esquire e ha smentito la notizia del suo ritorno per il prossimo film degli Avengers. Sebbene l'attore sia apparso per l'ultima volta nei panni di Captain America in Endgame, l'anno scorso ha fatto un cameo a sorpresa in Deadpool & Wolverine nei panni di Johnny Storm/Torcia Umana, personaggio che ha interpretato nei film della Fox sui Fantastici 4.

"Non è vero", ha risposto Evans a proposito della notizia secondo cui starebbe tornando alla Marvel. "Succede sempre. Voglio dire, succede ogni due anni da quando è uscito Endgame. Ho semplicemente smesso di rispondere. Sono felicemente in pensione!".