Avengers: Doomsday, confermato anche Anthony Mackie, ci saranno due Captain America?

Dopo l'annuncio del potenziale ritorno di Chris Evans nell'MCU, per l'esattezza in Avengers: Doomsday, è arrivata la conferma che nel film sarà presente anche l'uomo a cui Evans ha passato le consegne di Capitan America in Avengers: Endgame, Anthony Mackie.

In un report di Deadline sul ritorno di Chris Evans, viene specificato che anche Sam Wilson comparirà in Avengers: Doomsday. Questa notizia non è esattamente una sorpresa, ma apre la possibilità alla presenza simultanea di due Captain America.

Secondo Deadline il ritorno di Chris Evans nel costume di Capitan America "sembra poco probabile. Tuttavia, non sarebbe uno shock se tornasse nel ruolo di Steve Rogers". L'ultima volta che abbiamo visto Steve Rogers, aveva consegnato il suo iconico scudo all'amico Sam Wilson dopo aver deciso di rimanere nel passato per vivere la sua vita con Peggy Carter (Hayley Atwell). Lo Steve Rogers che - forse - comparirà in Avengers: Doomsday potrebbe essere una variante Multiversale, ma questa non è l'unica possibilità.

Chris Evans nei panni di Captain America

Quale ruolo interpreterà Steve Rogers?

In un gustoso cameo, Chris Evans è apparso nei panni di Johnny Storm, alias la Torcia Umana, in Deadpool & Wolverine, e secondo alcuni rumor potrebbe non aver ancora finito con il suo vecchio ruolo interpretato ne I Fantastici Quattro. Anche se sarebbe divertente vedere Johnny Storm interagire con i vecchi compagni di squadra di Steve Rogers, gli Eroi più potenti della Terra, è però più probabile un suo ritorno nei panni di Captain America.

Inoltre, si profila la possibilità di vedere Steve Rogers confrontarsi faccia a faccia con Robert Downey Jr., stavolta nei panni del villain Dottor Destino.

Avengers: Doomsday arriverà nei cinema il 1 maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars, atteso per il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che faranno il loro ritorno nell'MCU dopo aver diretto -Captain America: The Winter Soldier_, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.