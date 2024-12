Chris Evans ritornerà nel MCU nel film Avengers: Doomsday

Robert Downey Jr non sarà l'unico volto del MCU a ritornare a sorpresa in Avengers: Doomsday: anche Chris Evans ritornerà sul set dopo l'addio a Steve Rogers avvenuto nel 2019. The Wrap, che ha dato in esclusiva la notizia, ha tuttavia sottolineato che non si sa in che modo sarà coinvolto l'attore e con quale ruolo.

Il nuovo ritorno nel MCU

Chris Evans, infatti, ha avuto recentemente un piccolo ruolo in Deadpool & Wolverine interpretando nuovamente Johnny Storm, avuto nella versione targata Fox delle avventure dei Fantastici Quattro.

Alla regia di Avengers: Doomsday, e del successivo Avengers: Secret Wars, ci saranno nuovamente i fratelli Russo. I due registi hanno collaborato con l'ex Captain America, e ovviamente con Downey Jr che aveva portato sul grande schermo Iron Man/Tony Stark prima di annunciare il suo ritorno come Doctor Doom, in occasione di Captain America: Civil War e di Avengers: Infinity War ed Endgame.

Evans nel ruolo di Captain America

Anthony e Joe Russo, annunciando il loro coinvolgimento nei prossimi progetti del MCU, avevano dichiarato: "Essere in grado di creare storie ed esplorare personaggi dell'Universo Marvel era il sogno della nostra vita, abbiamo scoperto un forte legame con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin Feige e con l'intero team Marvel per portare questa epica avventura narrativa in luoghi nuovi e sorprendenti sia per i fan che per noi stessi".

Avengers: Doomsday, come potrebbe tornare Robert Downey Jr. nel MCU?

Le ipotesi sul coinvolgimento di Evans

Per ora i fan dovranno attendere per scoprire qualche nuovo dettaglio del progetto e di come Chris sarà coinvolto. Steve Rogers era infatti stato mostrato ormai anziano negli ultimi minuti di Endgame e aveva consegnato il suo scudo, passando il testimone, al personaggio interpretato da Anthony Mackie, al centro della serie The Falcon and The Winter Soldier e del prossimo film Captain America: Brave New World, in arrivo il 14 febbraio 2025. Proprio nel prossimo lungometraggio targato Marvel potrebbero forse esserci delle importanti anticipazioni sul ritorno di Evans.