Avengers: Doomsday conferma il ritorno nel cast di cinque (amatissimi) personaggi del MCU

Nuovi contenuti legati ad Avengers: Endgame Encore anticipano il ritorno di Mark Ruffalo nei panni di Hulk, ma non sarà solo: sul grande schermo arriveranno anche i protagonisti di un'amata serie tv Marvel.

Il cast di Avengers: Doomsday era già enorme, ma a quanto pare c'è ancora posto per qualche vecchia conoscenza. Nuovi contenuti inseriti in Avengers: Endgame Encore hanno infatti svelato il ritorno di Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner/Hulk e di quattro personaggi legati alla TVA, pronti a compiere il salto definitivo dalla serie Loki al grande schermo.

Una conferma particolarmente interessante perché alcuni di questi nomi mancavano dall'enorme annuncio con cui Marvel Studios, nel marzo 2025, aveva presentato buona parte del cast del film. All'epoca l'assenza di Ruffalo aveva fatto parecchio rumore, ma non era ancora uscito nelle sale Spider-Man: Brand New Day. Ora, invece, il quadro comincia a diventare più chiaro.

Avengers: Doomsday, rivedremo Hulk nel nuovo film del MCU

Mark Ruffalo nei panni di Hulk in Avengers: Endgame

Tra tutte le assenze del famoso "Chairgate" Marvel, quella di Mark Ruffalo era stata una delle più difficili da ignorare. Bruce Banner fa parte dell'MCU da oltre un decennio e, dopo l'addio di diversi Avengers originali, resta uno dei veterani ancora in circolazione.

Le nuove scene di Avengers: Endgame Encore sembrano finalmente indicare dove lo ritroveremo. Dopo gli eventi di Spider-Man: Brand New Day, Banner sarebbe stato trasferito in una base militare sotterranea considerata praticamente inespugnabile. Almeno sulla carta. Qualcuno riesce infatti a raggiungerlo e tutto lascia pensare che Doctor Doom abbia dei progetti per Hulk.

Un collegamento che potrebbe avere un peso importante in Avengers: Doomsday, soprattutto considerando quanto il film sembra intenzionato a pescare da ogni angolo del Marvel Cinematic Universe.

Il ritorno di Ruffalo ha anche un sapore particolarmente divertente per chi segue da anni il dietro le quinte Marvel. L'attore si è costruito una certa reputazione quando si parla di spoiler, tra dirette social dimenticate accese e informazioni rivelate con qualche secondo di troppo. Questa volta, però, il segreto sembra essere arrivato fino quasi alla fine.

Da Loki ad Avengers: arrivano i volti della TVA

Loki, un'immagine della serie Marvel

Hulk non sarà l'unico (graditissimo) ritorno. Avengers: Doomsday porterà al cinema anche alcuni dei personaggi più amati di Loki: Owen Wilson tornerà come Mobius, Ke Huy Quan sarà ancora O.B. ed Eugene Cordero riprenderà il ruolo di Casey. Ci sarà inoltre Tara Strong, voce di Miss Minutes.

Il loro coinvolgimento dice molto anche sulla direzione della storia del nuovo cinecomic. La TVA era nata per controllare le anomalie temporali, ma negli ultimi capitoli del MCU si è ritrovata alle prese con problemi decisamente più grandi. Le nuove immagini mostrerebbero i suoi agenti mentre osservano incursioni e universi in collisione, uno scenario che sembra perfetto per preparare il terreno alla guerra multiversale di Doomsday.

Dopo Loki e Deadpool & Wolverine, insomma, la Time Variance Authority sembra destinata a diventare uno dei punti di raccordo fondamentali dell'MCU.

C'è però un'assenza che continua a incuriosire: Sylvie. Il personaggio interpretato da Sophia Di Martino non è stato ancora ufficialmente collegato al film, anche se le teorie dei fan non mancano.

Il cast Marvel ha ancora parecchi segreti

Cinque nuovi ritorni non bastano comunque a chiudere il toto-cast. Tra i nomi che non comparivano nell'annuncio iniziale figuravano anche Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Brie Larson e Jeremy Renner.

Quest'ultimo ha recentemente stuzzicato i fan mostrando ancora una volta il costume di Hawkeye, mentre Ryan Reynolds e Hugh Jackman continuano a scherzare sulla loro eventuale presenza. E conoscendo la Marvel, qualche ingresso potrebbe tranquillamente restare nascosto fino all'ultimo minuto.

Una cosa però sembra ormai evidente, ovvero che Avengers: Doomsday vuole trasformare anni di film, serie e storie multiversali in un gigantesco punto d'incontro. Cosa che non può far altro che aumentare l'hype a dismisura.