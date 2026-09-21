Star Wars: Hayden Christensen rompe il silenzio su Darth Vader e il film che tutti i fan aspettano

Negli ultimi anni Hayden Christensen è stato finalmente riabilitato. Nei primi anni Duemila la sua interpretazione di Anakin Skywalker nella nuova (all'epoca) trilogia di Star Wars aveva fatto storcere il naso a più di un fan causando una vera e propria ondata di polemiche. Oggi si chiamerebbe shitstorm, ma per fortuna a quei tempi i social erano ancora lontani.

La sua comunque è stata una sorta di damnatio memoriae che si è conclusa solo da pochi anni (e meno male), con un rientro graduale nell'universo di Guerre Stellari, prima in Obi-Wan Kenobi e poi in Ahsoka. E ora circola già da un po' un rumor insistente su un possibile film standalone su Darth Vader: è vero o si tratta di un desiderio dei fan? A dare una risposta chiara è proprio lui, Hayden Christensen.

Hayden Christensen sul film di Darth Vader

Hayden Christensen in Star Wars - La vendetta dei Sith

Intervistato da E! News sul red carpet, Christensen si è trovato davanti alla domanda ormai inevitabile: esiste davvero un progetto cinematografico dedicato interamente a Darth Vader? L'attore ha reagito con un sorriso, liquidando per il momento la questione come una semplice indiscrezione.

"Sono solo rumor", ha spiegato l'attore. Quando l'intervistatore ha provato a insistere, Christensen ha comunque lasciato aperta una porta importante: sarebbe molto felice - dice - di tornare ancora una volta nell'universo di Star Wars, se dovesse presentarsi l'occasione.

La precisazione arriva dopo settimane di speculazioni. Ad agosto, alcune voci avevano parlato di trattative tra l'interprete di Anakin Skywalker/Darth Vader e Lucasfilm per un possibile accordo relativo a più progetti. Tra questi sarebbe comparso anche un film standalone dedicato a Darth Vader. Nessuna conferma ufficiale è però arrivata dallo studio, e le parole dell'attore invitano ora a mantenere una certa prudenza.

Il rumor ha attirato ancora più attenzione in una fase di cambiamento per Lucasfilm, ora guidata da Dave Filoni e Lynwen Brennan in qualità di co-presidenti. Resta però da capire quali progetti legati alla saga verranno effettivamente messi in produzione nei prossimi anni.

Il ritorno di Hayden Christensen ha cambiato il rapporto con i fan di Star Wars

L'attore alla Star Wars Celebration 2025

L'idea di rivedere Christensen nei panni di Darth Vader avrebbe avuto un'accoglienza molto diversa vent'anni fa. Come dicevamo, la trilogia prequel fu accompagnata da numerose critiche, e anche l'interpretazione dell'attore diventò a lungo uno dei bersagli preferiti di una parte del fandom.

Il tempo, però, ha modificato profondamente la percezione di quei film (complici anche alcuni capitoli recenti della saga, non proprio fortunati) e dello stesso Christensen. Il suo ritorno in Obi-Wan Kenobi e successivamente in Ahsoka ha contribuito a riavvicinare l'attore al pubblico, restituendogli un posto di primo piano nell'immaginario dei fan di Star Wars.

Proprio questa ritrovata popolarità rende credibile, almeno sulla carta, l'interesse per un nuovo progetto dedicato al cattivo dei cattivi per eccellenza. La sua storia principale è già stata raccontata attraverso i prequel e la trilogia originale: dall'ascesa come giovane Jedi alla caduta nel Lato Oscuro, fino al sacrificio finale per salvare Luke Skywalker.

Cosa potrebbe raccontare un film standalone su Darth Vader?

Darth Vader

Se Lucasfilm decidesse davvero di procedere, uno degli spazi narrativi più evidenti sarebbe quello compreso tra Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith e Una nuova speranza, quando Vader è ormai al servizio dell'Impero ma non ha ancora incontrato Luke.

Sarebbe un periodo utile per mostrare il personaggio nel momento più oscuro della sua esistenza, anche se resterebbe una domanda: quanto altro c'è davvero da aggiungere alla storia di uno dei villain più raccontati della cultura pop?

Per il momento, dunque, nessun film di Darth Vader è stato annunciato ufficialmente. Hayden Christensen, però, ha chiarito che se Lucasfilm dovesse richiamarlo, lui sarebbe ben felice di riaccendere ancora una volta la spada laser rossa. E noi pure.