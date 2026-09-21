La magia si ascolta con le realme Buds T500 Pro, Harry Potter Edition

Per gli amanti del Wizarding World, l'inizio della nuova stagione scolastica è più dolce in questo settembre 2026, e non solo perché si avvicina il ritorno alle storie di quei personaggi tanto amati nella serie tv al via a Natale su HBO Max, ma perché il maghetto è protagonista di due Harry Potter Edition tecnologiche molto intriganti con cui realme continua la propria opera nel differenziarsi in un mercato sempre più affollato e competitivo.

Gli auricolari realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition

Se infatti vi abbiamo già parlato del realme 16 Pro 5G dedicato al Wizarding World, arrivano in parallelo anche gli auricolari realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition, perfetti per completare l'opera e vestirsi tecnologicamente del mondo magico di Hogwarts con oggetti da collezione riconoscibili e indissolubilmente legati all'immaginario della saga che tanti fan ha conquistato e continua a conquistare in tutto il mondo.

Un design elegante che richiama Hogwarts

Partiamo dal design dei realme Buds T500 Pro nella loro Harry Potter Edition, il cui look generale è sui toni del marrone con un effetto pelle, non dissimile da quella dell'equivalente Limited Edition dello smartphone. La custodia di ricarica è accompagnata da uno stemma di Hogwarts traslucido sul davanti e il logo Harry Potter in rilievo sul retro. La personalizzazione è presente anche immediatamente sotto la parte apribile della custodia, con una piccola ed elegante scritta "Welcome to Hogwarts".

Il contenuto della confezione dei realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition

Ugualmente curata la cover con cui proteggere la custodia, ispirata all'iconico baule della scuola di magia, in linea con la confezione generale dell'edizione limitata del realme 16 Pro 5G: lo stemma con la H e le casate sul davanti, le borchie a percorrerlo longitudinalmente, i due ganci laterali a cui applicare il laccetto in dotazione, impreziosito a sua volta da due differenti decorazioni. La prima è il medesimo stemma della scuola di magia ma stampato su un tag identificativo in pelle, la seconda che invece rappresenta la civetta con le ali spiegate e l'iconica lettera nel becco.

Le caratteristiche dei realme Buds T500 Pro

Sul fronte tecnico, la Harry Potter Edition, che purtroppo non è commercializzata in Italia, è in linea con le caratteristiche del modello base degli auricolari di realme, equipaggiati con driver dinamici da 12,4mm con diaframma placcato in titanio. È presente la funzionalità di cancellazione del rumore fino a 50dB con una larghezza di banda di 5000Hz, con un sistema adattivo basato sull'IA che regola automaticamente l'intensità della cancellazione in base al contesto in cui ci si trova. La batteria garantisce un'autonomia di 56 ore di riproduzione totale con la custodia di ricarica, con gli auricolari che assicurano fino a 13,5 ore di ascolto con una singola carica.

Gli auricolari con la loro cover con lo stemma di Hogwarts

Il Bluetooth 6.1 a bassissimo consumo supporta la connessione simultanea di tre dispositivi, in modo da passare senza sforzo dallo smartphone al computer. È presente anche la funzionalità di traduzione in tempo reale in 30 lingue, con un array di 6 microfoni che insieme a un algoritmo AI garantisce chiamate pulite anche in ambienti rumorosi. Gli auricolari sono anche resistenti a spruzzi d'acqua e sudore, rendendoli adatti all'attività sportiva.

Insomma il compendio ideale dello smartphone, con un'abbinata perfetta per immergerci nell'immaginario del Wizarding World e vivere appieno la magia della saga di Harry Potter.