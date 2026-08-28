Avengers: Doomsday potrebbe avere un cast da oltre 180 attori: ecco chi è già confermato

Avengers: Doomsday si prepara a diventare uno dei film più affollati nella storia del Marvel Cinematic Universe. Secondo una recente anticipazione pubblicata da Empire, il nuovo capitolo della saga potrebbe infatti contare su un cast composto da circa 180 attori. Un numero impressionante, soprattutto considerando che Marvel Studios continua a mantenere il massimo riserbo sui dettagli del progetto.

Gli attori già confermati da Marvel

La situazione ha iniziato a diventare più chiara soltanto negli ultimi mesi, grazie soprattutto agli annunci e alle apparizioni legate agli eventi promozionali dello studio.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. si presenta come Doctor Doom

Tra i momenti che hanno maggiormente alimentato l'entusiasmo dei fan c'è stato il panel Marvel al San Diego Comic-Con 2026, al quale hanno partecipato il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige e numerose star del film. Tra queste anche Robert Downey Jr., destinato questa volta a vestire i panni del villain Doctor Doom.

A sorprendere il pubblico è stato inoltre un curioso momento legato a Deadpool: durante l'evento, un presunto cosplayer con indosso un costume grigio del personaggio si è infatti rivelato essere Ryan Reynolds.

Nonostante il possibile coinvolgimento di circa 180 interpreti, al momento il numero degli attori ufficialmente confermati è però decisamente più contenuto.

Secondo il sito ufficiale Marvel, sono 31 gli interpreti annunciati finora per Avengers: Doomsday. Il gruppo comprende alcune delle principali star del Marvel Cinematic Universe, ma anche diversi personaggi provenienti da altre saghe destinate a convergere nel nuovo film.

Tra i nomi più importanti c'è innanzitutto Robert Downey Jr., che dopo aver interpretato Tony Stark/Iron Man tornerà nel MCU con un ruolo completamente diverso: quello di Victor von Doom, Doctor Doom, il principale antagonista del film.

A fare ritorno sarà anche Chris Evans, il cui coinvolgimento rappresenta uno dei più grandi interrogativi del progetto dopo la conclusione del suo percorso come Steve Rogers in Avengers: Endgame.

Nel cast sono inoltre confermati Chris Hemsworth nei panni di Thor, Paul Rudd come Ant-Man, Channing Tatum come Gambit, Simu Liu come Shang-Chi, Tom Hiddleston come Loki, Sebastian Stan come Bucky Barnes e Tenoch Huerta Mejía come Namor.

A loro si aggiungono Pedro Pascal, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Ian McKellen, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramírez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen e Rebecca Romijn.

La presenza di interpreti come McKellen, Stewart, Marsden e Romijn è particolarmente significativa perché amplia ulteriormente il collegamento tra il MCU e il precedente universo cinematografico degli X-Men.

Gli X-Men potrebbero essere molto più presenti del previsto

Ed è proprio sul fronte degli X-Men che iniziano le speculazioni più interessanti. Tra i nomi che i fan si aspettano di vedere nel film figurano alcuni degli attori associati al prossimo reboot della saga mutante, tra cui Sadie Sink, Kit Connor, Samara Weaving, Inde Navarrette, Adam Driver, Maya Boyd e Christopher Abbott.

Avengers: Doomsday, un'immagine del trailer

Al momento, tuttavia, Marvel non ha confermato ufficialmente la presenza di questi interpreti in Avengers: Doomsday. Il loro eventuale coinvolgimento deve quindi essere considerato una semplice indiscrezione e non parte del cast annunciato.

Un'altra delle teorie più insistenti riguarda due personaggi che potrebbero avere un ruolo importante nel gigantesco crossover: Wolverine e Deadpool.

A riaccendere le speculazioni è stato un recente video pubblicato da Hugh Jackman, che ha portato molti fan a ipotizzare un suo possibile ritorno nei panni di Wolverine anche all'interno del nuovo film degli Avengers. La possibilità di rivedere insieme Jackman e Ryan Reynolds è particolarmente intrigante dopo il successo di Deadpool & Wolverine, ma anche in questo caso non esiste al momento una conferma ufficiale da parte di Marvel.

Il dato dei circa 180 interpreti, dunque, va letto con cautela. Non significa che Marvel abbia già annunciato un cast di 180 attori, né che tutti questi nomi siano destinati necessariamente ad avere ruoli importanti. È piuttosto un'indicazione delle dimensioni potenziali del progetto, che potrebbe riunire personaggi provenienti da diverse generazioni e angoli del multiverso Marvel.

Con 31 interpreti già confermati e una lunga lista di possibili aggiunte ancora avvolte nel mistero, Avengers: Doomsday sembra comunque destinato a puntare su una scala ancora più ampia di quella già vista in Avengers: Endgame.