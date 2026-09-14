The Batman 2, le foto dal set svelano chi potrebbe essere il prossimo villain: i fan avevano ragione?

Sul set di The Batman 2, tra la folla di Gotham, compare un cartello con un riferimento alla Corte dei Gufi, alimentando in modo molto concreto la teoria secondo cui la misteriosa organizzazione sarà una delle forze principali della storia.

La Corte dei Gufi potrebbe essere il nuovo grande nemico di Batman?

Le immagini circolate online mostrano Robert Pattinson sul set del film nei panni di Bruce Wayne, impegnato ad attraversare una manifestazione. Attorno a lui ci sono diversi cartelli di protesta e alcuni messaggi sembrano indicare con una certa precisione il tipo di conflitto sociale che potrebbe attraversare Gotham nel nuovo film.

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Tra le scritte si leggono riferimenti alla disuguaglianza economica, agli oligarchi e alla corruzione, insieme a slogan come "Divora il ricco" e "La tua avidità ci sta uccidendo". Ma è un altro cartello ad aver attirato immediatamente l'attenzione dei fan. Su uno di questi compare infatti la scritta "Court of Fowls", un evidente gioco di parole che richiama la Court of Owls dei fumetti DC.

Potrebbe essere semplicemente un elemento inserito nella scenografia. Il problema, per chi segue da tempo gli sviluppi del film, è che la Corte dei Gufi era già al centro di numerose teorie sul sequel.

Chi è la Corte dei Gufi?

Nei fumetti, la Corte dei Gufi è una società segreta composta dalle famiglie più antiche e ricche di Gotham. Secondo la mitologia creata da Scott Snyder, l'organizzazione opera nell'ombra da secoli, influenzando la città e controllandone gli equilibri senza che la maggior parte dei suoi abitanti sappia della sua esistenza.

The Batman: il logo del film

A proteggere gli interessi della Corte ci sono i Talons, assassini addestrati per eseguire i suoi ordini. È proprio questo elemento ad aver reso la Corte dei Gufi uno dei possibili avversari più desiderati dai fan per la versione di Gotham costruita da Matt Reeves. E le nuove immagini sembrano offrire qualcosa di più di una semplice fantasia del pubblico, anche se è ancora presto per parlare di conferma definitiva.

Un riferimento del genere potrebbe infatti essere legato alla trama principale, oppure rappresentare soltanto uno degli elementi del mondo in cui si muoverà Bruce Wayne. Il mistero sui villain di The Batman 2 dura praticamente dalla fine del primo film. L'apparizione del Joker interpretato da Barry Keoghan aveva fatto pensare a un suo possibile ritorno, mentre l'ingresso nel cast di Sebastian Stan aveva generato una serie completamente diversa di ipotesi.

Inizialmente molti fan erano convinti che Stan avrebbe interpretato Harvey Dent, destinato a trasformarsi in Due Facce. Le successive immagini dell'attore con la testa rasata hanno però fatto circolare un'altra possibilità: quella di Victor Zsasz.

Anche Scarlett Johansson ha contribuito a moltiplicare le speculazioni sul cast. La sua presenza era stata collegata all'ipotesi che potesse interpretare Gilda Dent, personaggio associato nei fumetti al serial killer Holiday. Nessuna di queste teorie, però, ha finora ricevuto una conferma ufficiale.

La Corte potrebbe non essere necessariamente il nemico principale di The Batman 2. Reeves potrebbe introdurla come una minaccia più grande destinata a svilupparsi nel corso della saga, magari fino al terzo capitolo.