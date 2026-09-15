Hunger Games: L'alba sulla mietitura, i poster "di propaganda" di Capitol City invadono le città

La campagna promozionale del nuovo capitolo di Hunger Games porta la propaganda di Panem nel mondo reale. E l'effetto sui fan è alquanto inquietante.

A pochi mesi dall'arrivo nelle sale, Hunger Games: L'alba sulla mietitura ha trovato un modo decisamente efficace per ricordare al pubblico che Capitol City sta per tornare.

La promozione del nuovo film tratto dall'universo creato da Suzanne Collins è infatti uscita dai tradizionali circuiti cinematografici per comparire direttamente nelle strade di alcune delle città più importanti del mondo. E il risultato sembra arrivare direttamente da Panem.

Nuovi manifesti dedicati al film sono stati avvistati a New York, Londra, Los Angeles e Città del Messico, costruiti come autentici messaggi istituzionali del regime guidato dal presidente Snow. Una scelta che ha attirato subito l'attenzione sui social, dove molti fan hanno raccontato di essere rimasti spiazzati dall'impatto della campagna.

Hunger Games: la propaganda di Capitol City arriva nel mondo reale

La locandina di Hunger Games: L'alba sulla mietitura

Più che semplici poster, i nuovi materiali promozionali di Hunger Games: L'alba sulla mietitura giocano con uno degli elementi più riconoscibili della saga: il controllo esercitato da Capitol City attraverso immagini, slogan e comunicazione pubblica.

Tra le frasi utilizzate compare "Peace is preserved, not promised", in italiano "La pace si mantiene, non si promette". Parole coerenti con il linguaggio autoritario di Panem e sufficientemente ambigue da risultare inquietanti anche fuori dal contesto cinematografico.

È proprio questa sovrapposizione tra finzione e realtà ad aver conquistato i fan. Sui social c'è chi ha raccontato di aver provato "brividi" vedendo la propaganda di Panem comparire nelle metropoli reali, mentre altri hanno sottolineato come la strategia faccia sembrare Capitol City improvvisamente molto più vicina. Sarà anche colpa del periodo storico che stiamo vivendo?

Particolare attenzione ha ricevuto anche la presenza della campagna nei pressi della Borsa di New York, scenario che ha reso ancora più straniante l'operazione. Per Lionsgate è un modo semplice ma efficace di promuovere il film senza anticipare troppo della storia, trasformando l'atmosfera del franchise nel vero protagonista della comunicazione.

L'alba sulla mietitura e il ritorno al passato di Haymitch

Joseph Zada è un giovane Haymitch in Hunger Games: L'alba sulla mietitura

L'effetto disturbante della campagna è particolarmente adatto al film che il pubblico vedrà nelle sale. L'alba sulla mietitura torna infatti indietro nel tempo rispetto alla saga con Katniss Everdeen e racconta un momento fondamentale della storia di Panem attraverso il giovane Haymitch Abernathy.

Il racconto ruota attorno alla 50esima edizione degli Hunger Games, conosciuta come il secondo Quarter Quell, la brutale edizione dei giochi che avrebbe segnato per sempre Haymitch molto prima del suo incontro con Katniss e Peeta. Chi conosce i romanzi sa quindi già quale tipo di viaggio lo attenda.

La saga cinematografica di Hunger Games ha sempre mantenuto un rapporto molto stretto con i libri di Suzanne Collins, pur concedendosi inevitabili adattamenti nel passaggio sul grande schermo. Anche per questo l'attesa dei lettori riguarda soprattutto il modo in cui alcuni dei momenti più duri della storia saranno tradotti in immagini.

I primi materiali del film avevano già suggerito un capitolo particolarmente cupo. La nuova campagna sembra voler preparare il terreno proprio in questa direzione, ricordando che dietro lo spettacolo degli Hunger Games c'è prima di tutto la macchina politica di Capitol City.

Hunger Games: L'alba sulla mietitura arriverà al cinema il 20 novembre 2026. Prima di allora è facile immaginare che la propaganda di Panem continuerà a farsi vedere anche lontano dagli schermi.