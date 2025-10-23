Avengers: Doomsday, Brie Larson e Jeremy Renner spoilerano il loro ritorno nel film Marvel?

I due interpreti di Captain Marvel e Occhio di Falco hanno glissato sulla loro partecipazione al prossimo crossover sui Vendicatori, ma la loro presenza è praticamente scontata se non in Doomsday almeno in Secret Wars

La rivelazione del cast di Avengers: Doomsday ha visto la presenza di diversi volti noti, alcuni già anticipati dalle indiscrezioni e diverse sorprese. Molti altri invece erano assenti, tra cui Jeremy Renner (Occhio di Falco), uno dei Vendicatori originali, e Brie Larson (Captain Marvel).

È molto probabile che entrambi questi attori torneranno (se non per Doomsday, sicuramente per Secret Wars), ma non lo sapremo con certezza fino al secondo annuncio. C'era quindi un grande punto interrogativo su Renner mentre si stava riprendendo dal suo incidente quasi fatale del 2023, ma da allora è tornato al lavoro e sembra che sia più che pronto a far uscire Clint Barton dal pensionamento... di nuovo.

"Penso che abbia iniziato a ritirarsi... ma ha sempre rinunciato al pensionamento, sapete", ha dichiarato l'attore. "Penso che sia un uomo di famiglia; si sa sempre da che parte sta, e ha sempre rinunciato al pensionamento. Finché non verrà ucciso, continuerà a lavorare".

Brie Larson non può rispondere a domande sul suo ritorno

Nel corso di una sua recente partecipazione a The View, l'interprete di Captain Marvel non ha negato di non essere nel prossimo crossover: "Grazie per la domanda, ma sai che non posso rispondere", ha dichiarato. L'attrice non compare nel MCU da The Marvels, il peggior flop in assoluto per la Casa delle Idee.

Inoltre, dicono che i Marvel Studios stiano tenendo (o cercando di tenere) segreti alcuni attori/personaggi fino a quando il pubblico non si siederà in sala a guardare entrambi i film sugli Avengers, ma presumiamo che Renner e Larson saranno confermati prima di allora.

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars hanno recentemente subito notevoli rinvii: Doomsday uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre Secret Wars è previsto per il 17 dicembre 2027.

Robert Downey Jr. in un artowrk nei panni del Dottor Destino

Avengers: Doomsday, quale sarà il look del Dottor Destino?

Nel corso delle ultime settimane, ci sono state diverse speculazioni riguardo l'aspetto che Downey Jr. sfoggerà nei panni di Destino, ma ancora nulla di confermato. Il rumor più recente però potrebbe aver appena svelato se il volto del villain sarà quantomeno fedele alle pagine a fumetti.

Intervenendo su X, la nota insider di settore MyTimeToShineHello ha affermato che: "il Dottor Destino avrà il viso sfigurato in Doomsday, almeno all'inizio del film". Vale la pena ricordare che, nei fumetti, il volto del villain è rimasto segnato dalle cicatrici anche dopo essere diventato l'Imperatore-Dio su Battleworld.