L'Uomo Ragno di Andrew Garfield in Avengers: Doomsday? La risposta dell'attore è definitiva

Andrew Garfield ha fatto chiarezza una volta per tutte sul possibile ritorno della sua incarnazione di Spider-Man in Avengers: Doomsday- Menzogna o verità? Sta di fatto che la risposta dell'attore è suonata come definitiva.

Durante una nuova intervista video di GQ in cui ha risposto ai quesiti dei fan, alla domanda se il suo Spider-Man e quello di Tobey Maguire saranno presenti anche in Avengers: Doomsday, ha risposto senza mezzi termini: "No, assolutamente no".

Andrew Garfield ha mentito sulla presenza di Spider-Man in Doomsday?

I precedenti della star inglese non sono a suo favore. Andrew Garfield ha passato buona parte del 2021 a negare che il suo Uomo Ragno avrebbe fatto ritorno in Spider-Man: No Way Home per poi apparire nel film insieme a Tobey Maguire.

L'attore ha debuttato nei panni di Peter Parker in The Amazing Spider-Man del 2012, ma il suo ruolo di supereroe è stato interrotto bruscamente quando The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro del 2014 si è rivelato un flop al botteghino. L'anno scorso Garfield ha dichiarato alla rivista Esquire di essere rimasto "in sospeso" quando la corsa del suo Spider-Man è stata interrotta così bruscamente.

Andrew Garfield in The Amazing Spider-Man 2

"Pensavo che Tobey non avrebbe voluto farlo. Reciterà ogni 10 anni, con mio grande dispiacere", ha ammesso Garfield riguardo ai suoi dubbi su Spider-Man: No Way Home. "Quando ho sentito che stava valutando la possibilità ho pensato che sarebbe stata la cosa più bella del mondo o la cosa peggiore del mondo. Sono così grato perché è stata la cosa più gioiosa di sempre. Tutta la pressione era su Tom Holland, per me è stato come tornare a casa" ha detto.

Pur negando il coinvolgimento in Avengers: Doomsday, Andrew Garfield non è affatto contrario a tornare nuovamente nei panni di Spider-Man: "Tornerei al 100% se fosse la cosa giusta, se si integrasse con la storia, se ci fosse alla base una grande idea o qualcosa che non è mai stato fatto prima, che sia unico, strano ed emozionante e in cui si possa affondare i denti. Adoro quel personaggio, porta gioia. Se parte di ciò che porto è gioia, allora sono gioioso a mia volta".

Al momento è in lavorazione il nuovo capitolo della saga dell'Uomo Ragno di Tom Holland, Spider-Man: Brand New Day. Inevitabilmente anche in questo caso sono circolate voci che vorrebbero la partecipazione dello Spider-Man di Garfield, ma lui ha replicato: "Vi deluderò, non sono nel film. Ma so che d'ora in poi nessuno si fiderà di quello che dico".