Avengers: Doomsday, Anthony Mackie rivela con quali X-Men spera di combattere fianco a fianco

Con l'annuncio ufficiale del cast di Avengers: Doomsday, alcuni nomi noti del franchise degli X-Men sono stati confermati tra i protagonisti, suscitando entusiasmo tra i fan del Marvel Cinematic Universe.

Tra gli attori che torneranno nei panni dei celebri mutanti figurano Patrick Stewart (Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope), Kelsey Grammer (Bestia) e Channing Tatum nei panni di Gambit.

Questo crossover alimenta le speculazioni secondo cui il film potrebbe ispirarsi, anche solo in parte, alla celebre saga a fumetti Avengers vs. X-Men, con gli eroi della Terra-616 destinati a incrociare - o forse scontrare - i mutanti della linea temporale alternativa nota come Terra-10005.

In una recente intervista a Screen Rant, Anthony Mackie - che tornerà nei panni di Sam Wilson - ha espresso il suo entusiasmo per l'incontro tra gli Avengers e gli X-Men, rivelando anche quali personaggi sogna di vedere al suo fianco.

Cosa ha detto Anthony Mackie

"Sono un grandissimo fan di Ciclope. È sempre stato il mio X-Men preferito", ha raccontato. "Avevo un portachiavi con la sua action figure fin dai tempi del liceo. Il cartone animato degli X-Men andava fortissimo all'epoca, ben prima dei film. Ho sempre sperato di vederlo in azione accanto a Cap".

Robert Downey jr al Comic-Con 2024, quando è stato annunciato come Dr Doom

Ma Mackie non si ferma lì. Tra i mutanti che vorrebbe incontrare sullo schermo c'è anche Nightcrawler: "Mi piacerebbe passare del tempo con Xavier, Bestia e tutti gli altri... ma se potessi scegliere un solo personaggio con cui condividere delle scene? Nightcrawler, senza dubbio. Immaginateci insieme nel quartiere francese durante il Martedì Grasso... per due settimane intere!"

Le dichiarazioni arrivano mentre si intensifica l'attesa per il film e il ritorno dei fratelli Russo alla regia del progetto. Dopo aver firmato alcune delle pellicole più amate del MCU - da Captain America: The Winter Soldier a Avengers: Endgame - i registi tornano a dirigere un film che promette un'epica su larga scala.

Captain America: Brave New World: Anthony Mackie in un primo piano

"Questa settimana inizieremo davvero a lavorarci. L'atmosfera è elettrica. La sceneggiatura è forte e il ritorno di Joe e Anthony [Russo] al comando è garanzia di qualità", ha dichiarato Mackie. "Credo che i fan ritroveranno quella sensazione classica della Marvel che li ha conquistati negli anni".

Avengers: Doomsday arriverà nei cinema a maggio 2026, segnando un nuovo e ambizioso capitolo nel Marvel Cinematic Universe.