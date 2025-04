Avengers: Doomsday, un epico campo di battaglia svelato in un video dal set

Avengers: Doomsday è in fase di lavorazione in Inghilterra e dal set arriva un video che anticipa quella che potrebbe essere la location di un campo di battaglia. Il video, diffuso dall'account X @UnBoxPHD, svela un probabile campo di battaglia ricoperto di crateri inserito in quello che, normalmente, dovrebbe essere un giardino.

La teoria prevalente è che il video mostri il teatro di un'Incursione, con pezzi di un'altra Terra che piovono sulla superficie mentre i due mondi si scontrano. Se così fosse, immaginiamo che alcuni dei protagonisti del film arriveranno a breve sul set che però, a quel punto, sarà sicuramnte blindato.

I fratelli Russo hanno dichiarato di avere un piano per arginare i paparazzi ed evitare l'emorragia di spoiler e scommettiamo che gli enormi muri costruiti attorno al set ne facciano parte.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Battaglie nel Metaverso e scontri tra supereroi

I Marvel Studios hanno annunciato il ritorno Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe nei panni del Dottor Destino, uno dei personaggi chiave di Avengers: Doomsday.

Secondo le prime voci sul plot del cinecomic che rilancerà la saga degli Avengers col ritorno dei fratelli Russo alla regia, il Dottor Destino guiderà un gruppo malvagio di Vendicatori provenienti da un'altra Terra che si spacceranno inizialmente per alleati per aiutare a prevenire ulteriori incursioni. È stato anche anticipato che "l'intero scopo della creazione di questi personaggi che riflettono la formazione originale è per poi vederli scontrarsi l'uno contro l'altro".

Quando gli è stato chiesto come Robert Downey Jr. farà ritorno nell'MCU come un personaggio completamente nuovo, Joe Russo ha risposto: "Non possiamo spiegarlo perché fa parte della storia. Ma non c'è nessun altro al mondo che potrebbe interpretare questo personaggio nel modo in cui sta per farlo lui."

Avengers: Doomsday uscirà nei cinema a maggio 2026, Avengers: Secret Wars seguirà a maggio 2027. Le riprese sarebbero già in corso a Londra.