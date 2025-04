Avengers: Doomsday, Alan Cumming svela i dettagli del suo ritorno nei panni di Nightcrawler

Tra i ritorni a sorpresa nel cast di Avengers: Doomsday ci saranno anche alcuni interpreti degli X-Men del franchise targato 20th Century Fox, tra cui Alan Cumming nei panni di Nightcrawler.

L'attore è apparso solamente in X-Men 2, uscito nel 2003, nei panni del mutante, ma tornerà al fianco di Patrick Stewart, Kelsey Grammer, James Marsden, Rebecca Romijn e Ian McKellen nel nuovo crossover dei Marvel Studios.

L'attore ha recentemente dichiarato, durante un'intervista a "Today With Jenna and Friends", di aver già iniziato le prove di trucco per il film, svelando che i progressi nel campo del trucco cinematografico hanno ridotto drasticamente la quantità di tempo che impiegherà per trasformarsi nel Nightcrawler dalla pelle blu e tatuata.

I progressi nel trucco per il ritorno di Nightcrawler

X-Men 2: Alan Cumming è Nightcrawler in una scena

"Non è pazzesco? Sono eccitato e stupito", ha detto Cumming. "Sono passati 23 anni da quando ho interpretato un supereroe. Ho già fatto alcune prove al trucco per il ruolo, ma la cosa più bella è che prima ci volevano circa quattro ore e mezza per applicarlo, mentre ora bastano solo 90 minuti".

"Prima tutti i tatuaggi erano fatti a mano", ha aggiunto. "Non li avevano decisi prima di iniziare le riprese. Ora, invece, si attaccano semplicemente sul mio viso. È una cosa che cambia tutto. Torno a essere un supereroe a 60 anni e tutti sembrano davvero adorabili".

Cumming ha potuto interpretare Nightcrawler solo una volta sul grande schermo. Non è tornato per i sequel del franchise come X-Men: Conflitto Finale o X-Men: Giorni di un futuro passato. L'anno scorso ha definito X-Men 2 il "film più gay" della sua carriera, aggiungendo: "C'era un regista queer, c'erano molti attori queer. Adoro il fatto che un film così mainstream e così legato al mondo dei fumetti sia così queer".