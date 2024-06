Alan Cumming: "Il film degli X-Men è il più gay che abbia mai realizzato"

Alan Cumming ha rivelato che considera X-Men 2 il film più gay che abbia mai realizzato. L'attore, intervistato da Entertainment Weekly, ha spiegato la sua dichiarazione, svelando il ragionamento alla base della sua idea legata al progetto tratto dai fumetti in cui ha interpretato Nightcrawler.

Le dichiarazioni di Alan Cumming su X-Men 2

Il lungometraggio è stato diretto da Bryan Singer e Alan Cumming ha sottolineato: "Oh, penso che il film degli X-Men in cui sono nel cast sia il più gay che abbia mai fatto e sono io a dirlo. Aveva un regista queer, molti attori queer. Amo il fatto che qualcosa di così mainstream e così dentro il mondo dei fumetti sia così queer. Penso, per certi aspetti, che questo tipo di film aiuti realmente le persone a capire la queerness, perché è qualcosa che puoi affrontare in un modo artistico e tutti sono meno spaventati dal concetto".

L'interprete di Nightcrawler ha aggiunto su X-Men 2: "Si tratta di un'allegoria sull'essere queer, perché le persone che hanno questi doni grandiosi e cose realmente grandi e potenti devono nascondere il fatto di esistere. Le persone queer capiscono di cosa si parla".

Il ritorno dei mutanti nelle sale

Le avventure degli X-Men torneranno prossimamente nelle sale cinematografiche e a scrivere la sceneggiatura sarà Michael Lesslie. I famosi mutanti hanno fatto il loro debutto tra le pagine dei fumetti nel 1963, dopo essere stati creati da Stan Lee e Jack Kirby. 4

Il primo film dedicato al team delle persone dotate di poteri incredibili è arrivato nel 2000 con X-Men, prodotto dalla 20th Century Fox, grazie al lavoro del regista Bryan Singer. Successivamente sono stati prodotti due sequel, per poi arrivare al prequel del 2011 X-Men: First Class, firmato dal regista Matthew Vaughn, che ha dato vita a tre sequel, tra cui il recente Dark Phoenix, distribuito nelle sale nel 2019.