Will Smith: perché Marvel non lo vuole come sostituto di Jonathan Majors nel ruolo di Kang

Contrariamente a quanto affermato da recenti rumor, sembra che la Marvel non abbia alcuna intenzione di ingaggiare Will Smith nel ruolo di Kang dopo il licenziamento di Jonathan Majors.

Contrariamente a dei recenti rumor, sembra che la Marvel non abbia alcuna intenzione di ingaggiare Will Smith nel ruolo di Kang dopo il licenziamento di Jonathan Majors, ex interprete del villain in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e in Loki stagione 1 e 2.

La Marvel infatti, che già si è trovata in grossi guai dopo aver perso la sua stella nascente Jonathan Majors, dichiarato colpevole di molestie e violenza sessuale, non avrebbe alcuna intenzione di ingaggiare Will Smith a causa dello scandalo che lo ha coinvolto dopo il celebre schiaffo dato a Chris Rock durante gli Oscar 2022.

Jonathan Majors: recast di Kang in vista dopo il licenziamento? John Boyega e Damson Idris in trend

La smentita

La smentita viene da una fonte vicina ai Marvel Studios che ha detto al Daily Mail che per la Marvel sarebbe come "sostituire il problema con un altro problema". L'insider ha inoltre osservato che le discussioni sull'opportunità di riformulare o riscrivere completamente il ruolo di Kang e i diversi progetti che lo riguardavano continueranno per diversi mesi, "ma Will Smith non sarà il sostituto". Essendo infatti Kang un importante tassello della prossima fase del MCU, in seguito al licenziamento di Majors, la Marvel ha dovuto stravolgere i suoi piani anche per la prossima uscita di Avengers 5.

L'esperto di reputazione Eric Schiffer ha spiegato che il casting di Smith sarebbe stato un "bagno di sangue illuso e sconsiderato" che avrebbe potuto scatenare "una brutale reazione" tra i fan. "I dirigenti della Marvel probabilmente hanno pensato che ingaggiare Will avrebbe probabilmente infastidito i fan degli Avenger", ha spiegato Schiffer.

Schiffer ha inoltre osservato che l'affronto da parte della Marvel è probabilmente la cosa migliore per Smith in ogni caso, dato che "l'ultima cosa di cui Will ha bisogno è interpretare un cattivo nel 2024".