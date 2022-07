Avengers 5 e 6: i fratelli Russo non dirigeranno i film annunciati al Comic-Con 2022

Kevin Feige ha spazzato via le voci alimentate dagli annunci del San Diego Comic-Con 2022, smentendo la notizia di un possibile ritorno dei fratelli Russo alla regia di Avengers 5 e 6.

Dopo la conferma ufficiale dell'arrivo di due nuovi capitoli della saga degli Avengers, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, i fan hanno iniziato a speculare sul fatto che i registi di Avengers: Endgame, Anthony e Joe Russo, torneranno per dirigere il quinto e il sesto capitolo.

Marvel: già svelate le date di uscita dei film della Fase 7 del MCU?

In una recente intervista con Deadline, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha smentito le voci, confermando che i fratelli Russo non saranno coinvolti nei prossimi film di Avengers. Nonostante ciò, Feige ha ammesso che sta cercando di trovare qualcosa di nuovo su cui lavorare insieme ai Russo per via del cameratismo e del legame che il duo di registi ha costruito con i Marvel Studios.

"Non sono collegati ad Avengers 5 e 6", ha detto Feige. "Sono stati molto chiari su questo. Noi li amiamo, loro amano noi. Vogliamo trovare qualcosa da fare insieme, non è questo".

Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars sono stati annunciati durante il panel dei Marvel Studios al Comic-Con di San Diego. Avengers: The Kang Dynasty dovrebbe uscire al cinema il 2 maggio 2025, mentre Avengers: Secret Wars ha una data di uscita prevista per il 7 novembre 2025. Come ha anticipato Kevin Feige durante il panel, i due film dovrebbero concludere la Fase 6 dell'MCU, che inizierà con l'introduzione dei Fantastici Quattro nell'MCU.

Speciale San Diego Comic-Con 2022: tutti gli eventi e gli ospiti

Durante il finale di stagione della serie Disney+ Loki, Kang il Conquistatore (interpretato da Jonathan Majors) è stato mostrato, ponendo le basi per l'arrivo di un altro dei celebri villain. Il titolo 'Kang Dynasty' probabilmente si riferisce a una serie a fumetti in 16 parti della Marvel che vedeva Kang e suo figlio, Marcus, intenti a progettare la conquista del pianeta Terra.