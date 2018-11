Avengers 4: Sebastian Stan non sa se sarà nel film

Sebastian Stan non sa ancora se sarà in Avengers 4 oppure no. Bucky Barnes è stato una delle vittime dello schiocco di dita di Thanos alla fine di Avengers: Infinity War e per adesso è ufficialmente morto. Cosa accadrà in futuro?

Pur non essendo uno dei protagonisti dell'MCU, Sebastian Stan ha firmato un contratto per comparire in nove film perciò la sua presenza nel futuro del franchise dovrebbe essere garantita. La parabola di Bucky è passata dal fedele amico e compare di Capitan America a villain dopo un lavaggio del cervello, per poi tornare a far parte dei buoni. A quanto ne sappiamo finora lo rivedremo di sicuro a fianco di Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) in una serie tv in arrivo su Disney+, ma questo non garantisce il suo ritorno in Avengers 4.

Mentre è impegnato nella promozione del crime thriller Destroyer, Sebastian Stan ha commentato lo status di Bucky Barnes post-Avengers: Infinity War specificando che non gli è ancora stato detto niente sulla sorte del suo personaggio, ma ha aggiunto che Avengers 4 risponderà a un sacco di domande.

"Quando stavo girando il film, nessuno mi ha detto se si trattava della parte 1 o 2. La verità è che non so se sarò in Avengers 4. Ciò che ho girato era in Avengers: infinity War. Ci sono delle scene di cui non sapevamo niente, è un lavoro fantastico, ma siamo ancora confusi perché è ciò che Marvel sa fare meglio. Mantenere segreti."

Nel corso di una precedente intervista, Sebastian Stan ha anticipato la possibile presenza in Avengers 4 di tre star dell'MCU, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer e Samuel L. Jackson, confermandone indirettamente il ritorno. Perciò è possibile che anche il suo Bucky Barnes si manifesti in un modo o nell'altro. Ma questo lo scopriremo con l'uscita di Avengers al cinema, prevista per il 3 maggio 2019.

