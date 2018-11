Avengers 4: Marvel lancia il countdown all'uscita con un orologio sul sito ufficiale

Dopo l'orologio che segna il countdown all'uscita di Spider-Man: Far From Home, Sul sito ufficiale di Marvel, Marvel.com, è comparso quello dedicato al countdown dell'uscita di Avengers 4. L'orologio in questione ci segnala che mancano 175 giorni all'arrivo di Avengers 4 nei cinema.

Scommettiamo che la pagina del sito Marvel dedicata ad Avengers 4 diventerà luogo di visita quotidiana per i fan. Nel frattempo gli appassionati del mondo Marvel attendono con ansia di conoscere il titolo ufficiale del nuovo capitolo della saga degli Avengers e le teorie al riguardo proliferano in rete. L'arrivo del trailer di Avengers 4 dovrebbe placare gli animi rivelando alcune importanti anticipazioni.

Tra le teorie più accreditate, per sanare la devastazione provocata dallo schiocco di dita di Thanos nel finale di Avengers: Infinity War, in Avengers 4 è prevista una sorta di viaggio nel tempo o nello spazio degli Avengers superstiti ricollegandosi al finale di Ant-Man and the Wasp.

Ma tutte queste speculazioni troveranno conferma (o smentita) il 3 maggio 2019, giorno dell'uscita di Avengers 4 nei cinema.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!