Avengers: Endgame, il trailer IMAX del film Marvel... è più grande

Gli Avengers stanno per tornare sul grande schermo, e sull'ancora più grande schermo IMAX: Avengers: Endgame si è presentato oggi ai fan con il nuovissimo trailer ancora più ingombrante!

Il 24 aprile 2019 sbarca nelle sale il 22° capitolo dell'Universo Cinematografico Marvel, ancora diretto da Anthony e Joe Russo, scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Avengers 4 sarà il più lungo di tutto l'MCU, con una durata record di ben 3 ore, come hanno rivelato i due registi, e sarà anche, dicono, il più spettacolare. Dal trailer IMAX che è stato finalmente rilasciato online riusciamo a vedere una porzione di schermo decisamente più grande, e molti fan si stanno impegnando per trovare qualche dettaglio nascosto, allo scopo di ottenere qualche indizio sul nuovo capitolo attesissimo:

Secondo molte voci, Thanos non sarà il nemico più terribile che gli Avengers potrebbero trovarsi ad affrontare nel nuovo cinecomic: dritta dritta dalla novel (non canonica) Thanos: Titan Cosumed arriverebbe la seria minaccia di un duello con i Celestiali o con le mostruose creature dell'Orda. La certezza di Avengers: Endgame è il ritorno di tanti dei volti già conosciuti come Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Benedict Cumberbatch, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson.

Per alcuni di loro il nuovo capitolo dei Vendicatori potrebbe segnare l'addio definitivo all'UCM, come per Chris Evans, che ha vestito panni e scudo di Captain America fin dal 2011. Tra le new entry Katherine Langford, già star della serie Tredici, che esordirà in un ruolo, neanche a dirlo, ancora segreto, pur se tutto porta a credere che vestirà i panni di Kate Bishop aka Occhio di Falco.

Il film arriverà a fine aprile nelle sale di tutto il mondo e negli ultimi giorni i report hanno anticipato che Avengers 4 potrebbe incassare cifre da record all'esordio, oltre i 280 milioni di dollari, superando il risultato enorme di Avengers: Infinity War, fermo a 257 milioni.