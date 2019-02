Avengers 4: Endgame, nel trailer ci sono due diverse versioni di Steve Rogers?

Il primo trailer di Avengers: Endgame è stato ampiamente sezionato e analizzato dai fan, ma uno spettatore particolarmente attento avrebbe trovato un dettaglio che lo ha spinto a formulare una nuova teoria: e se nel trailer ci fosse due diversi Steve Rogers?

A suggerire l'ipotesi è l'utente Reddit ak2sup secondo cui il trailer di Avengers: Endgame conterrebbe due diverse versioni di Steve Rogers/Captain America (Chris Evans). Secondo la nuova teoria Captain America di The Avengers è presente nella scena in cui vediamo Steve piangere mentre l'altro è quello che assiste all'arrivo di Ant-Man fuori dal compound degli Avengers.

Il fotogramma di Captain America che piange sarebbe collegato alle foto rubate dal set di Atlanta tempo fa che sembravano riprodurre la prima Battaglia di New York, foto che in qualche modo supporterebbero la teoria secondo cui Avengers: Endgame prevedere la presenza di viaggi nel tempo.

Ovviamente questa teoria verrà confermata o smentita con l'uscita nei cinema di Avengers: Endgame, a partire dal 24 aprile, ma dal momento che molti ritengono che il film rappresenterà il canto del cigno per il personaggio di Chris Evans, questo giustificherebbe l'aumento di emotività in concomitanza del finale che ci attende. Chris Evans ha lasciato intendere che per Captain America si stava avvicinando la fine quando ha postato un commovente saluto a cast e crew a fine riprese di Endgame per poi smentire. Lo scorso anno l'attore aveva dichiarato:

"Il mio contratto sta per finire, questo tutto ciò che so. Mi mancherà tutto di Captain America. Non solo il personaggio, ma i colleghi, l'esperienza, questi film fantastici, ho tanti ricordi meravigliosi. mi mancheranno molto."

Cosa riserva il futuro di Captain America? Lo scopriremo prossimamente al cinema.

