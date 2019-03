Avengers: Endgame, il secondo trailer ufficiale da Marvel!

Marica Lancellotti

Avengers: Endgame torna a svelarsi con il secondo trailer del nuovo film Marvel dedicato ai Vendicatori, che riportiamo qui di seguito.

Avengers 4 non è solo uno dei film più attesi del 2019, ma rappresenta anche la fine di un'era all'interno del Marvel Cinematic Universe, quella denominata da fan e addetti ai lavori come fase 3, e non è un mistero che la Disney stia già guardando avanti, a un futuro in cui dovrebbero fare la loro comparsa gli Young Avengers o New Avengers, come in molti ipotizzano che possa intitolarsi un prossimo progetto corale già in preparazione. Prima di allora, però, resta da capire che fine farà l'attuale team di supereroi Marvel. Ecco dunque il trailer numero 2 di Avengers Endgame:

Come abbiamo visto nel video, il nuovo trailer di Avengers: Endgame ci mostra tutti i nostri Vendicatori superstiti, Iron Man, Captain America, Occhio di Falco, Vedova Nera, ciascuno di loro guarda con nostalgia a un passato che non saranno, forse, in grado di cambiare. Riviviamo il tragico momento dello schiocco di Thanos attraverso gli occhi di Thor, e ascoltiamo le parole d'amore disperate di Tony Stark rivolte a Pepper. Non tutto è perduto, però: una possibilità minima di salvezza esiste ancora, come sanno i nostri eroi, e la cercheranno "a qualunque costo".

Se alla fine di Avengers: Infinity War la maggior parte dei Vendicatori sembrava morta insieme alla metà della popolazione mondiale, per via dello schiocco di dita di Thanos, Avengers: Endgame, tra leak e teorie, fa presagire un loro ritorno in vita. Come? L'ipotesi più accreditata, nonostante tutto, resta quella del viaggio nel tempo, pur se c'è chi sostiene che i Vendicatori in realtà non siano stati uccisi, ma solo spediti in un'altra dimensione. A far da ponte tra queste due dimensioni potrebbe essere Ant-Man (Paul Rudd), che al momento dello schiocco si trovava nel Regno dei Quanti, da cui, come svelato dal primo trailer di Avengers 4, è riuscito a scappare, con somma sorpresa di Captain America e Vedova Nera.

Che li aiuti a viaggiare nel tempo o li riporti indietro da un'altra dimensione, Scott Lang, dunque, tornerà per unirsi all'esercito dei buoni, e potrebbero essere in molti a seguire i suoi passi: gli spoiler al momento ci avvertono del ritorno in scena praticamente certo di Doctor Strange (che potrebbe essere semplicemente sparito al momento dello schiocco per un "veloce" viaggio attravero gli altri 14 milioni di futuri possibili), Nick Fury, Maria Hill, addirittura della data sicuramente per morta Gamora. Basteranno tutti insieme per sconfiggere Thanos? Probabilmente sì, pur se qualcuno, come Iron Man e Captain America, viene dato per spacciato (d'altronde i contratti di Robert Downey Jr. e Chris Evans non sono stati rinnovati dalla Disney), senza contare che nel prossimo Avengers: Endgame vedremo in azione la potentissima Captain Marvel, ora al cinema. Ma cosa succederebbe se dovesse piombare sulla Terra un nemico molto più potente del Titano pazzo?

Da tempo, infatti, si susseguono le voci di un nuovo villain che potrebbe trarre vantaggio da quanto accaduto dopo il letale schiocco di dita. Si tratta di Dormammu, secondo molti fan, che, approfittando della morte almeno momentanea e apparente di Doctor Strange, potrebbe farsi avanti per dimostrare di essere la più pericolosa minaccia nell'universo. Dormammu è il più feroce villain che abbiamo conosciuto nell'UCM prima che Thanos si impossessasse del Guanto dell'Infinito. Ma c'è un'altra possibilità all'orizzonte, al momento la più accreditata: stiamo parlando di Kronos, entità cosmica potentissima e in realtà vecchia conoscenza dei lettori dei fumetti.

Tutte cose che Avengers: Endgame confermerà o meno non prima del 24 aprile 2019, giorno del suo arrivo in sala.