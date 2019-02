Avengers 4: Endgame, rivelata l'identità del villain più potente di Thanos?

Marica Lancellotti

Avengers 4: Endgame si avvicina a grandi passi alle sale cinematografiche ma, nonostante manchino ormai poco più di due mesi, i fan cercano sempre di carpire qualcosa prima del tempo mettendo in piedi teorie più o meno attendibili. Oggi per esempio qualcuno su Reddit è convinto di aver scoperto il nome di quello che sarà il villain più potente di Avengers 4, che non è Thanos.

Sappiamo che ciò che resta degli Avengers dovrà sicuramente affrontare il titano pazzo interpretato da Josh Brolin, che alla fine di Avengers: Infinity War aveva decimato la popolazione della Terra e la stessa squadra dei supereroi, ma le voci di un pericolo ancora più grande si rincorrono ormai da tempo. Di chi potrebbe trattarsi? Al momento il nome più accreditato è quello di Kronos, entità cosmica potentissima e in realtà vecchia conoscenza dei lettori dei fumetti. Quali sono gli argomenti a supporto? Cominciamo subito dal logo di Avengers: Endgame, che è viola e trasparente esattamente come Kronos. In secondo luogo la temibile entità è uno degli Eternals: Marvel sta preparando un film sugli Eternals e in molti pensano che non ci sia migliore occasione, per creare continuità, dell'inserimento di uno di loro all'interno del film che chiuderà la fase 3 dell'UCM (e che è anche uno dei film più attesi del 2019).

C'è poi quello che sembra il riferimento più diretto alla presenza di Kronos, quello per cui non c'è neppure bisogno di una spiegazione, ovvero il fatto che in Endgame quasi sicuramente assisteremo al tentativo di manipolare il tempo. Jim Starlin, il fumettista creatore di Thanos, aveva già rivelato che, oltre al Titano Pazzo, in Avengers 4 sarebbe comparso un altro personaggio da lui disegnato, e il caso vuole che Kronos faccia parte delle sue creature. Sempre rimanendo in ambito fumetti: in un volume Thanos riuscì a imprigionare Kronos che riuscì a sua volta a liberarsi subito dopo la sconfitta del Titano da parte degli Avengers. C'è addirittura chi va oltre e pensa che potrebbe essere Doctor Strange a liberare Kronos, proprio lui che è stato costretto a cedere la Gemma del Tempo a Thanos, che in molti vogliono già di ritorno e "presente" nello spot di Endgame andato in onda durante il Super Bowl. Naturalmente nessuna verità verrà svelata prima del 24 aprile, giorno in cui Avengers: Endgame arriverà nelle sale italiane.

Leggi anche: Avengers 4: Endgame, svelata l'identità del personaggio nascosto nell'ultimo spot?